社論》中共介選豈能船過水無痕

國民黨主席選舉上週落幕，鄭麗文勝出。外界多聚焦其親中言論，以及將如何把這百年政黨帶往更偏離台灣主體方向。然而，選前競爭對手指控境外勢力介選，更直白說，即中共堂而皇之干預。此事隨著黨魁選舉結束，藍營卻趨向靜默，令外界不解。中國介入我們民主活動，並非首次。一九九六年第一次民選總統，北京製造飛彈危機。除武力施壓，之後加入經濟脅迫與利誘。近年又透過假訊息、認知戰來介選。我們展現民主韌性，中共亂台未能得逞。但這次國民黨主席選舉，結果符合其操作方向，為重大警訊。朝野必須正視此事，否則中共勢必食髓知味，更加猖獗。

在藍魁選舉進入白熱化階段，國安局長蔡明彥證實，已掌握TikTok約有一千多部影片在討論國民黨主席選舉，YouTube則有數十個帳號，過半定位境外，傳散超過二百則影片，挺特定候選人。被鎖定攻擊的候選人郝龍斌陣營直指中國介選，且YT上挺鄭麗文的影片，選前一週達到高峰，網路散播AI「深偽」郝龍斌與女議員「擁吻」影片，郝陣營雖提告，但影片仍流竄。堪稱這波社群網攻最大受害者，郝龍斌敗選後卻說：「希望未來要放下這次選舉中的紛紛擾擾」，彷彿這些非法且抹黑手段，都船過水無痕。對郝來說，控訴介選，黨員不買單，或只能作罷。但姑息必定養奸，等於變相鼓勵加害者繼續攪亂民主的選舉。尤其，台灣將進入選舉熱季，若不對此嚴加撻伐並加大管理力度，明年底縣市長等九合一選戰，會是中共利用民主反民主、擴大介選作戰的最佳練兵場。

外界認為北京介入成功，屬意的人當選，中共中央總書記習近平為名發來的賀電，要國共兩黨堅持共同政治基礎，「推進」國家統一。相較過去賀電的「謀」國家統一，這次明顯進逼。鄭麗文高調喊「我是中國人」等依附中共表現獲青睞，學生時期參與台獨運動與早期從政民進黨背景，也符合中國「幡然悔悟、由獨轉統」的宣傳腳本。鄭麗文在大學即因外省軍眷子弟，卻投入反國民黨的民主運動，以及急獨主張，這些強烈「反差」現象，讓其在學運圈竄起，也很快成為民進黨栽培的對象。同樣地，鄭再度利用「反差」伎倆，讓自己比其他國民黨競爭者，要更為急統，更敢大喊擁抱中國。鄭這種完全否定過去，無異是北京最佳樣版。綠營裡頭曾是她的「戰友」者，對其兩極善變既難苟同也難理解，不過，鄭對信念毫無忠誠，不會有絲毫違和感。因為唯有極端變身，更助攫取政治私利。

國民黨舉行黨主席選舉，原為佈局二〇二八，無奈黨內「眾望所歸者」選擇放棄。所以，這黨魁之位則被黨內設定是未來大選「造王者」，先前幾位候選人並爭相與藍營實力派地方諸侯同框，盼獲加持。不過，選後情勢驟變，鄭麗文慣常突出個人風格取向，恐不會甘於配角或抬轎者。加上與中共的「契合」，一旦形成「紅色供應鏈」，輸入北京影響，這對國民黨生態，從縣市首長到立院黨團，都將帶來巨變。已有藍營地方首長希望新黨魁「定期跟國民黨籍縣市首長，聚會商討國家政策」，即反映出隱憂。另有地方黨工質疑鄭從沒說不選二〇二八，擔心藍營重蹈人選相鬥覆轍。連她自己在當選黨魁後也一改說法，稱黨內問鼎總統大位的政治明星「可能不只一位」。未來政局，藍白黨魁都以「仇恨民進黨」起家，加上中共會繼續主攻推倒賴清德政府，紅藍白論述愈加趨同，北京可操弄的空間也會更大。

藍白合過去一年多掀起國會之亂，已釀民主危機，中國更放送台灣民主失敗論的敘事，並愈能趁水摸魚。這次藍營黨魁選舉顯現重大警訊。國民黨的黨員結構，已與台灣社會有落差，投票率還不足四成，鄭麗文代表少數中少數，連藍營選民結構都無法真確反映，卻恐將更帶領國民黨朝紅統方向去。中共為吞併台灣，不僅要拉下賴清德，更要扶植聽命於己的在野黨人選上位。換言之，國民黨遭受對岸的介選攻勢，絕不會亞於民進黨。國安部門示警這方面的法制措施仍不健全，包括「反滲透法」、「資安管理法」，要更為強化。與其淪為介選受害者才控訴，藍營要角、政治人物，若非降伏於北京並甘為所驅策，更該力促支持相關法制作為，不使藍魁介選一事就此船過水無痕。否則，難保不會風水輪流轉，自己變成中共下一位操作的攻擊對象。

