自由廣場》評價兩極／劉大使指揮 盧市長打鼓

◎ 楊智強

文化活動是城市軟實力與國際形象的關鍵舞台，而政治人物的參與方式，往往決定了活動的成敗。從駐奧地利大使劉玄詠的即興指揮、台中市長盧秀燕打鼓秀與台南爵士嘉年華，正好揭示了政治與文化交錯的不同結局︰ 以專業為本的參與可提升文化價值，若淪為政治作秀則損害活動品質與公信力。

駐奧地利大使劉玄詠日前在國慶酒會上，以其深厚音樂學養即興指揮當地管樂團，奏出和諧樂章，贏得滿堂彩。這場演出展現其專業，更將台灣的文化底蘊推向國際舞台。劉大使的成功在於行為根植於專業，而非憑恃政治身份。他未喧賓奪主，而以藝術對話，成為文化外交的典範。說明政治人物以專業精神融入文化活動，既能提升層次，更為國家形象大加分。

相較之下，台中市長盧秀燕於爵士音樂節登台「打鼓」，卻成為負面示範。此一插花式即興表演缺乏專業基礎，畫虎不成反類犬，未增藝術價值，反而佔用樂團演出時間，模糊音樂節焦點。濃厚的政治宣傳意味，反招觀眾與樂評反感，損害台中爵士樂節多年經營品牌。當政治人物以曝光為目的強行介入，往往適得其反，表演殿堂淪為政治舞台。

與之形成對比的，同一周末的台南爵士嘉年華，在吳園池畔結合古蹟美學、市集與世界級爵士演出，創造出兼具深度與國際吸引力的文化盛會。經由民間自主與專業主導的模式，台南逐漸出現「南方爵士之都」之稱，印證藝術獨立性是文化成功的核心。

劉玄詠以音樂專業贏得掌聲，盧秀燕則因置入性行銷招致批評，兩者鮮明對照，結論是:政治光環不宜凌駕藝術專業，文化活動絕非政治秀場。政治人物若無相關素養，宜以支持或贊助者身份參與，協助整合資源、推廣文化，而非搶占舞台排擠表演時間。

（作者是社會科教師）

