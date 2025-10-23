自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》評價兩極／劉大使指揮 盧市長打鼓

2025/10/23 05:30

◎ 楊智強

文化活動是城市軟實力與國際形象的關鍵舞台，而政治人物的參與方式，往往決定了活動的成敗。從駐奧地利大使劉玄詠的即興指揮、台中市長盧秀燕打鼓秀與台南爵士嘉年華，正好揭示了政治與文化交錯的不同結局︰ 以專業為本的參與可提升文化價值，若淪為政治作秀則損害活動品質與公信力。

駐奧地利大使劉玄詠日前在國慶酒會上，以其深厚音樂學養即興指揮當地管樂團，奏出和諧樂章，贏得滿堂彩。這場演出展現其專業，更將台灣的文化底蘊推向國際舞台。劉大使的成功在於行為根植於專業，而非憑恃政治身份。他未喧賓奪主，而以藝術對話，成為文化外交的典範。說明政治人物以專業精神融入文化活動，既能提升層次，更為國家形象大加分。

相較之下，台中市長盧秀燕於爵士音樂節登台「打鼓」，卻成為負面示範。此一插花式即興表演缺乏專業基礎，畫虎不成反類犬，未增藝術價值，反而佔用樂團演出時間，模糊音樂節焦點。濃厚的政治宣傳意味，反招觀眾與樂評反感，損害台中爵士樂節多年經營品牌。當政治人物以曝光為目的強行介入，往往適得其反，表演殿堂淪為政治舞台。

與之形成對比的，同一周末的台南爵士嘉年華，在吳園池畔結合古蹟美學、市集與世界級爵士演出，創造出兼具深度與國際吸引力的文化盛會。經由民間自主與專業主導的模式，台南逐漸出現「南方爵士之都」之稱，印證藝術獨立性是文化成功的核心。

劉玄詠以音樂專業贏得掌聲，盧秀燕則因置入性行銷招致批評，兩者鮮明對照，結論是:政治光環不宜凌駕藝術專業，文化活動絕非政治秀場。政治人物若無相關素養，宜以支持或贊助者身份參與，協助整合資源、推廣文化，而非搶占舞台排擠表演時間。

（作者是社會科教師）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書