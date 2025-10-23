自由廣場》進擊的鐵娘子 高市早苗迎向挑戰

◎ 王輝生

十月廿一日，日本歷史翻開新頁，史上首位女首相高市早苗誕生。這位「奈良之女」以堅靱與冷靜走過政治的驚濤駭浪，從黨內的合縱連橫，到黨外的權力博弈，歷盡艱險而終登頂峰。剛中帶柔的韌性，臨危不亂的氣度，展現出「鐵娘子」風範。

高市的掌舵之路並非坦途，上任伊始，便迎來外交硬仗：廿六日出席馬來西亞東協峰會，廿七日接待美國前總統川普訪日，卅一日又有韓國舉行的APEC峰會。短短一週，便有三場試煉，考驗女首相的真本領。接踵而來另有三大課題迫在眉睫：

一、黨內外的融合

日本首相名義上是國家領袖，實際上卻須在派系平衡間走鋼索。高市不善交際應酬，人際關係非她強項，但她的敬業與能力，深得民心。在「朝小野大」格局下，若想破繭而出，唯有解散國會，趁勢召回流失的保守選民，建功立威，方能大展鴻圖。

二、經濟的挑戰

物價高漲，經濟改革若不能立竿見影，恐難逃短命政權的輪迴。副總裁麻生太郎與幹事長鈴木俊一皆是前財務大臣，熟稔財政；新財相又是財務省出身的片山皋月，此「財政鐵三角」，能否振衰起敝，將是政權興衰的分水嶺。

三、國內外的調和

安倍故首相與川普深交，「女版安倍」高市則曾任職美國國會，上任未滿一週，美國總統即親赴祝賀，象徵日美同盟堅若磐石，親美是「義」之所聚；和中是「利」之所趨；挺台是「命」之所在，「親美、挺台、和中」的務實外交，將使日本在風雲詭譎的西太平洋成為穩定的關鍵角色。

高市出身古都奈良，深知傳統與民意的脈動。她非女權極端主義者，反對女性天皇、夫婦別姓與同性婚姻，也非保守僵化，而是基於對傳統與和平的珍惜。卻被獨裁國家及左派媒體揶揄為「極右」，實則正是她立場清晰、堅守原則的象徵。

高市的登頂，象徵日本政壇「玻璃天花板」正式破碎。若能剛柔並濟，帶領自民黨浴火重生，不僅將改寫日本政治史，也將為動盪的東亞注入穩定力量。這場由女性掌舵的歷史航程，正宣告日本新時代的啟航。

（作者是日本醫療法人輝生醫院理事長、京都大學醫學博士）

