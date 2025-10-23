自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》進擊的鐵娘子 高市早苗迎向挑戰

2025/10/23 05:30

◎ 王輝生

十月廿一日，日本歷史翻開新頁，史上首位女首相高市早苗誕生。這位「奈良之女」以堅靱與冷靜走過政治的驚濤駭浪，從黨內的合縱連橫，到黨外的權力博弈，歷盡艱險而終登頂峰。剛中帶柔的韌性，臨危不亂的氣度，展現出「鐵娘子」風範。

高市的掌舵之路並非坦途，上任伊始，便迎來外交硬仗：廿六日出席馬來西亞東協峰會，廿七日接待美國前總統川普訪日，卅一日又有韓國舉行的APEC峰會。短短一週，便有三場試煉，考驗女首相的真本領。接踵而來另有三大課題迫在眉睫：

一、黨內外的融合

日本首相名義上是國家領袖，實際上卻須在派系平衡間走鋼索。高市不善交際應酬，人際關係非她強項，但她的敬業與能力，深得民心。在「朝小野大」格局下，若想破繭而出，唯有解散國會，趁勢召回流失的保守選民，建功立威，方能大展鴻圖。

二、經濟的挑戰

物價高漲，經濟改革若不能立竿見影，恐難逃短命政權的輪迴。副總裁麻生太郎與幹事長鈴木俊一皆是前財務大臣，熟稔財政；新財相又是財務省出身的片山皋月，此「財政鐵三角」，能否振衰起敝，將是政權興衰的分水嶺。

三、國內外的調和

安倍故首相與川普深交，「女版安倍」高市則曾任職美國國會，上任未滿一週，美國總統即親赴祝賀，象徵日美同盟堅若磐石，親美是「義」之所聚；和中是「利」之所趨；挺台是「命」之所在，「親美、挺台、和中」的務實外交，將使日本在風雲詭譎的西太平洋成為穩定的關鍵角色。

高市出身古都奈良，深知傳統與民意的脈動。她非女權極端主義者，反對女性天皇、夫婦別姓與同性婚姻，也非保守僵化，而是基於對傳統與和平的珍惜。卻被獨裁國家及左派媒體揶揄為「極右」，實則正是她立場清晰、堅守原則的象徵。

高市的登頂，象徵日本政壇「玻璃天花板」正式破碎。若能剛柔並濟，帶領自民黨浴火重生，不僅將改寫日本政治史，也將為動盪的東亞注入穩定力量。這場由女性掌舵的歷史航程，正宣告日本新時代的啟航。

（作者是日本醫療法人輝生醫院理事長、京都大學醫學博士）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書