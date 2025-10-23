自由廣場》國民黨將遭「香港式換血」？／北京下一步 肅清本土藍及華派

◎ 康駿銘

北京以「完善選舉制度」之名改變了香港政壇，不僅清除了泛民主派，連親中派也被邊緣化，改由一批經北京篩選的新「愛國者」取而代之，那些昔日的中共打手在近日「被功成身退」，陸續宣布棄選明年的議席，可以預期有更多陌生的「中國香港人」會加入議會。這場換血工程的核心，是控制候選人的參選資格，確保其符合中共「黨意」，再以慣用的配票動員與選舉資源灌注讓其勝選。

同理，國民黨新任主席鄭麗文，是否也能透過黨主席的職權來控制候選人資格，以資源分配的手段拉一派、打一派，甚至引入紅統新血來推擠對新路線反彈的舊有勢力？從昨天的黃暐瀚到今天的趙少康都遭到「抹綠」式攻擊，顯示北京正在逐步肅清國民黨內的「本土藍」及華派勢力，有朝一日，甚至逐步讓紅黑勢力徹底取而代之。

鄭麗文的當選，被認為對綠營選情有利，筆者卻認為情況不容樂觀、更不應掉以輕心。雖然現時主流仍是堅拒紅統，但我們認為的「天然獨」世代，在抖音、仇恨煽動、民粹主義之下已經變質了；昔日受黨國教育洗腦反共、認同中華民國的國民黨支持者，竟捧出一個紅統的黨主席，就證明選民意向絕非鐵板一塊，而是可透過輿論操控來改變。

中國只要繼續透過短影音與演算法的推送，把「兩岸融合」、「經濟利益」等論述繼續餵養給中間選民，同時繼續藉由造謠抹黑手段煽動仇綠民粹，社會氛圍就可能從「反統」漸漸轉向「不反統」。一旦更多選民對紅統派的厭惡感減弱；又或者鄭麗文的極端促統言論，讓大眾產生荒謬疲勞，如同戰機軍艦每天擾台以致逐漸對議題無感，則「紅統」與「敗票」之間的聯繫就會出現裂痕，北京就有機可乘。

雖然台灣沒有像香港選舉制度上的缺陷，但台灣沒有「數位中介法」、「代理人法」等法律工具作防禦基礎，欲阻擋中國強大而高效率的AI網軍所造成的影響，恐怕更是困難重重。且過去幾年從雞蛋、綠電、疫苗等議題，已經展現出網軍顛倒是非的強大能力，我們若建基在敵人犯蠢、犯錯、分裂及浮動的民意，而非穩健法治體制和社會韌性之上的樂觀，是危險的毒藥。

（作者是台灣基進國際部專員，原籍香港）

