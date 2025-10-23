自由電子報
自由廣場》10.25抗共勝利日／古寧頭戰役的重大喻示

2025/10/23 05:30

◎ 羅承宗

一九四九年十月一日，中華人民共和國於北京宣布建國。人民解放軍旋即一路南下，所向披靡，十月中旬取廈門，解放軍野心勃勃企圖渡海再奪金門。一場可歌可泣的古寧頭戰役，從十月廿五日打到十月廿七日，我方傷亡將士三千餘人，終於贏得金門保衛戰的勝利。

去年雙十節，乃首次由韓國瑜院長領導的立法院團隊負責籌劃。大會邀請藍玉璋、王華嶽及歐陽鈞等三位參與古寧頭戰役的抗共英雄現場領唱。其中歐陽鈞先生更是當年在古寧頭沙灘發射首發砲彈的美製M5A1坦克駕駛。英雄重聚，令人動容。

今年五月，在立法院中國國民黨、台灣民眾黨等在野黨多數席次主導下，又通過了紀念日及節日實施條例。根據本法，古寧頭戰役史無前例地被寫入，更成為少數六大放假紀念日之一。如所周知，大二膽戰役與八二三戰役一樣值得國人緬懷。雖然前揭條例遺漏了大二膽，又未將八二三列入放假紀念日，似嫌可惜。但古寧頭戰役作為反共衛國的重要一役，今年堂堂列入國家法定放假紀念日，金門立委陳玉珍的極力奔走實在居功厥偉。

國定紀念日不只是「放假」，更是新台灣人共同體的練習場。紀念日在民主程序下誕生，所凝聚的不僅是記憶，更是我們願意攜手守護的民主價值。今年起，嶄新的古寧頭戰役紀念日所彰顯者，在於藉此明確標記解放軍來襲時，台灣人民捍衛家園的共同歷史記憶。更在於反覆提醒：惟有備戰，方能真正避戰。美製M5A1坦克乃當年戰役致勝關鍵，而現代戰爭更有賴精良武器配備，始有勝算。晚近拋出「花這麼多錢買武器要做什麼？」疑問之輩，不是笨，而是壞。

（作者是台灣國家聯盟決策委員，高雄科大科法所教授）

