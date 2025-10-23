自由廣場》譴責藝人逃兵 修法延長除役年齡

◎ 趙萃文

藝人閃兵案延燒，檢警近日展開第三波搜索，將修杰楷、陳柏霖、Energy書偉、棒棒堂小杰等知名藝人拘提到案說明，幾人並先後認罪。內政部表示經比對假造高血壓逃兵集團起訴案件發現，部分涉案役男與所清查個案具有高度共通性共九十二案，已函送所轄十六個地檢署偵辦，同時函請戶籍地政府儘速徵集。

現行《妨害兵役治罪條例》第三、四、十三條針對逃避兵役或故意變更體位者，法定刑皆為五年以下有期徒刑（最低二個月），實務上法官對此類案件量刑區間，多介於三、四個月徒刑，形同自最低度刑量起，且皆可易科罰金，以錢代刑。由於役男超過卅六歲或取得「免役體位」即可終身免役且不用教召，無怪乎近幾年來新聞上逃兵案件層出不窮，真是「事有必至，理有固然」。

筆者近年來早已多次投書指出，在兩岸情況空前緊張大敵當前下，為避免逃兵案件層出不窮，影響國軍軍心士氣造成模仿效應，建議可參考《德國防衛刑法》條文精義規定：軍人所犯之罪，如因犯罪情節或行為人人格等情況，為維持軍紀必要應科處徒刑者，「不得科處罰金」；對於判六月以上徒刑，若有維持軍紀之必要，「不得宣告緩刑」。或是直接修改《妨害兵役治罪條例》，將第三、四、十三條等最低法定刑度從二個月拉高為六個月或一年以上有期徒刑，徹底封鎖實務上法官輕易給予逃避兵役者緩刑或易科罰金之機會。

同時鑒於《兵役法》第三條一項規定：「男子年滿十八歲之翌年一月一日起役，至屆滿三十六歲之年十二月三十一日除役，稱為役齡男子。但軍官、士官、志願士兵除役年齡不在此限」之法律漏洞，主管機關國防部及內政部宜參考立法院法制局之修法建議，對於意圖逃避兵役者，適度拉長除役年齡之可行性。於《兵役法》第三條第一項但書，增訂逃避兵役人員延長除役年限之規定，以維我國整體兵役制度之公平。

（作者是大學助理教授，法學博士）

