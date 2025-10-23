自由電子報
自由廣場》﹙北社評論﹚防疫破口與政治惡果／藍白聯手讓台灣陷入風險

2025/10/23 05:30

◎ 羅浚晅

台灣正面臨一場因政治操弄而引爆的防疫危機。非洲豬瘟疑似病例的出現，不僅是病毒的威脅，更是政治惡鬥導致的制度崩解。這場看似單一的疫情警訊，其實反映出國會藍白聯手濫砍預算的魯莽與短視，導致台灣多年努力建立的防線在一夕之間出現裂口。

非洲豬瘟、口蹄疫與傳統豬瘟，長年來是台灣畜牧業的三大夢魘。政府與產業攜手奮戰多年，今年六月終於獲得世界動物衛生組織（WOAH）認證為「三大豬病非疫區」。這不只是行政成就，更是國家防疫史的重要勝利，象徵台灣食品安全與農業信譽正式躍上國際舞臺。這是每一位農民、獸醫與防檢疫人員的努力，才贏得的榮耀與信任。

然而藍白兩黨為了政治算計，強行砍掉農業部「防檢疫宣導經費」六成，導致邊境防線人力縮減、查驗能量下降。從機場到港口的防疫體系遭到削弱，病毒趁虛而入，如今台中出現疑似非洲豬瘟案例，正是政治干預的最不幸惡果。

更令人痛心的是，這並非台中第一次在食安防線上出包。去年春節前夕，中市驗出含有禁藥「西布特羅」的豬肉，但地方首長沒有將問題批號的肉品立即下架，反而趁機大肆攻擊中央，放任問題懸而未決。這種把人民健康當作政治籌碼的作風，不但違背行政倫理，更踐踏公眾信任。一旦政治人物以鬥爭取代治理，以表演取代防疫，整個社會就必然要為他們的傲慢付出代價。

非洲豬瘟沒有疫苗、沒有藥物，一旦擴散，後果不堪設想。養豬產業首當其衝，肉品加工、食品零售、餐飲等民生產業也將受創。這不只是農業問題，更攸關國家經濟與糧食安全。未來五天，是關鍵決戰期:台灣必須全面動員，嚴防疫情擴散，守住辛苦築起的「非疫區」防線。

更深層的教訓是：政治若凌駕專業，任何制度都將形同虛設。國會的藍白勾聯，犧牲的是全民的利益；地方政府的政治操弄，毀掉的是台灣的國際信譽。防疫不是政治秀，更不是攻防工具，而是攸關人民生計與國家安全的底線。

台灣不能再被意識形態綁架。輕率砍預算、為對抗而表演，這樣只會反噬台灣。政治可辯，但病毒不等；當政治霸凌專業，防線就會出現破口。守住防疫不只是保住產業，更是守護台灣的社會韌性與民生未來。

（作者是台灣北社社長）

