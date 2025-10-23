新聞線上》藍白四大天王好戲上場

鄭麗文誇口了解民進黨，要「收拾民進黨」，就像過去黨外主張「讓國民黨從地球上消失」，她有「收拾民進黨」的雄心壯志很好，但不能以犧牲國家主權做代價，做她獻媚北京的敲門磚。（資料照）

記者陳杉榮

出身民進黨的「名嘴」鄭麗文當選中國國民黨主席，中共總書記習近平馳電祝賀並交付政治任務，要她「推進國家統一」，中國官媒也全力吹捧。這位參與野百合學運，受盧修一提拔，主張台灣獨立建國的前民進黨國代，現在被紅統派當作標竿人物，民進黨看得清楚，趙少康看得透徹，其他國民黨人士卻酣然「隔江猶唱後庭花」，沒出息啊！

鄭麗文善用大放厥詞、目空一切的「名嘴」專長，席捲了深藍和紅統的黨員票，打敗了郝龍斌所代表沉悶腐朽的宮廷派和建制派。就像過去黨外訴求「讓國民黨從地球上消失」一樣，她誇口了解民進黨，要「收拾民進黨」，選黨魁有此雄心壯志很好，但不能以犧牲國家主權做代價，做她獻媚北京的敲門磚。說句實話，六萬票不過是一席立委的票數，區區六萬票要改變國家方向，讓「台灣人都做中國人」，未免太自不量力。

請繼續往下閱讀...

以鄭麗文一路走來的靈活度和可變性，還有背後中共老大哥的奧援，未來她的國民黨不至於像趙少康說的「令不出黨中央」，許多藍營政客貪圖她和北京中央的關係脈絡，會自然而然的「頭靠過去」，這也是有些評論者說這場黨魁選舉「盧秀燕笑著笑著就哭了」的原因。垂涎兩岸買辦這樁生意者大有人在，對許多藍委來說也一樣。

如果說鄭麗文的當選，把盧秀燕甩在車尾燈以外，或許太過誇張，但盧秀燕不拿下黨權在首都伸展，仍窩在台中市這個小池子，等明年底市長卸任，黨中央都不知道變成什麼狀態了。除非盧秀燕成為更紅統的代表人物，獲得北京賞識，壓制鄭麗文，否則盧要進軍總統，前途堪慮。而在台灣，鄭麗文能否興風作浪，北京撐腰是一回事，藍委是否自甘做北京馬前卒是一回事，藍白的頭人如何盤算，又是一回事。

過去陳水扁時代有呂秀蓮、謝長廷、蘇貞昌、游錫堃等「四大天王」，現在的藍白也有鄭麗文、韓國瑜、柯文哲、黃國昌等「四大天王」。鄭麗文大敗郝龍斌，盧秀燕跟著倒地不起，朱立倫等人退出江湖，藍營具有群眾魅力者僅剩韓國瑜足以抗衡鄭麗文。韓國瑜是道地的國民黨員，他未曾加入新黨、親民黨，沒有倒戈變節紀錄，是未來藍營唯一足以制衡鄭麗文的人。

「藍白合」需要民眾黨那八席立委，柯文哲涉貪京華城弊案，官司自顧不暇，不過他對小草仍有號召力，尤其是對黃國昌有「致命的影響力」，他的動向，關係鄭麗文親中反綠的戰力。黃國昌和鄭麗文有諸多相同的背景，出身綠營又善變靈活，現在掌握民眾黨機器，又有宏圖大志，黃和鄭有太多相似的地方，致電恭賀「情同姊弟」，但歷史告訴大家，一旦利益衝突，「骨肉相殘」比比皆是。

台灣接下來就要上演藍白四大天王的好戲，讓我們繼續看下去。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法