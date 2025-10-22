自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》（鏗鏘集）獨立國家 向右向左的自由

2025/10/22 05:30

◎ 李敏勇

「向左向右都是我的自由！」這句話出自二戰後極具文明批評意識的日本詩人田村隆一，他向二戰時極端右傾化的日本吶喊，追求左右平衡的日本。

十八世紀末，法國大革命時期，政治意義上的右派和左派，從此形成，迄今超過兩百年歷史。左派，在歷史上相對右派，常被以進步相對保守視之。政治史從帝國世襲轉而民主輪替，左派曾被視為進步性政治力量。右派、左派曾在專制轉型民主時期有絕對性的反動和進步對比。但民主化時代，已成相對性指涉。

尤其，共產革命以後，人民民主專政，左派已成絕對性政治力量，更是。蘇聯解體，東歐自由化，左派政治的神話瓦解。中國、朝鮮的共產統體制，右派幾乎不能存在。絕對主義的左派統治，進步只見近現代性政治神話，傳統政治的右、左，只能以保守和急進視之，成為權力的相對形貌。

漢字中文的「保守」具有負面指涉，政治的保守派指的是維護傳統價值，重視公民自由權。相對的，左派重視社會公平。歐洲自由民主國家以保守黨和社會黨區分政黨性質，是相對指涉。

台灣長期在戒嚴專制的國民黨國時代，是右派當權，右傾化國家。一九四九年，中華人民共和國取代中華民國，左派共產黨革命推翻右派國民黨。台灣政治改革力量，相對國民黨是左派相對右派。一些知識份子文化人被視為左派，具有進步性。但民主化之後，台灣的國家條件形成，兼具左右政黨性格的民進黨在執政地位上可被視為右派。從前，面對國民黨的改革力量或以左派自視，卻因對共產黨有所嚮往而認同中國，並不支持曾經同為改革力量的民進黨，仍以左派自恃，認同中華人民共和國的中國性。在民主化的台灣，一些自恃左派，附和的卻是國民黨。其實，台灣的政治也要有台灣的左派，以社會意識相對國家意識。而非以中國意識相對台灣。

政治的核心是權力，民主政治的權力來源是人民的授予。台灣若成為正常國家，也要有右、左政黨，適時輪替執政。右、左政黨都應該是同一國家的相對政治力量。右派左派，兼容並蓄，只在相對意義的民主國家才有真正價值。一些共產專制主義國家，以左派意義，經由革命取得政權，形成絕對的統治權力後，不再具有左派的倫理條件。形同右派的倒影。絕對主義的權力不論左派、右派，都不正當。

在台灣，有一些左派標榜者附和中國，是失格現象。台灣有一些左派被稱咖啡館左派，成為裝飾性現象，意即說說而已，有文青味。在台灣政治改革的歷程，有些人以左派為恃，動輒批評追求台灣國家正常化的政治發展，無視中國的極權政治現象，並非適格左派。台灣追求正常國家，左右兼顧，民主才能真正實踐。

（作者是詩人）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書