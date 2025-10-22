自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》選對的人 從員山子分洪到前瞻治水

2025/10/22 05:30

◎ 史里

「風神」颱風橫掃北臺灣，暴雨如注，許多人擔心汐止又要淹水，結果卻讓人鬆了一口氣。廿多年前，陳水扁政府力推、當年被譏為「蚊子工程」的員山子分洪道，如今在風雨中再度發揮功效，默默地。

這條分洪道已歷經多次實戰驗證，二〇一五年杜鵑颱風來襲時，分洪堰水位高達六十六公尺，分洪量每秒九三二立方公尺，分洪體積達兩〇二一萬立方公尺，相當於八一〇〇個標準游泳池的水量。自二〇〇四年啟用以來，已分洪數十次，二〇一七年更創下單年七次分洪紀錄，甚至在廿四小時內三度分洪，這就是決心、遠見與工程的結晶。

同樣的德政也見於蔡英文政府的前瞻基礎建設，南化水庫與曾文水庫的連通管，使南部得以在旱季與暴雨間靈活調度水源；加上水庫清淤與蓄水量提升，南部不再年年喊缺水。這些工程沒有高調宣傳，卻在悄悄守護台灣的每一場乾旱與暴雨。

反觀花蓮，在一次次的天災中，只見地方政府的荒腔走板。從通報延誤、文件造假，到對災民的輕忽與卸責，都起因於私心與無能，以致縣民受苦，這才是最深的傷。

天災無法避免，但人禍能預防。選對的人，人民擁有防線；選錯的人，風雨形成審判。真正的治國，不是災後拍照，而是風起之前就築好防線。員山子分洪道、前瞻治水，都是「選對的人、做對的事」的證明。

（作者是台南市市民）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書