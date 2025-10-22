自由廣場》選對的人 從員山子分洪到前瞻治水

◎ 史里

「風神」颱風橫掃北臺灣，暴雨如注，許多人擔心汐止又要淹水，結果卻讓人鬆了一口氣。廿多年前，陳水扁政府力推、當年被譏為「蚊子工程」的員山子分洪道，如今在風雨中再度發揮功效，默默地。

這條分洪道已歷經多次實戰驗證，二〇一五年杜鵑颱風來襲時，分洪堰水位高達六十六公尺，分洪量每秒九三二立方公尺，分洪體積達兩〇二一萬立方公尺，相當於八一〇〇個標準游泳池的水量。自二〇〇四年啟用以來，已分洪數十次，二〇一七年更創下單年七次分洪紀錄，甚至在廿四小時內三度分洪，這就是決心、遠見與工程的結晶。

同樣的德政也見於蔡英文政府的前瞻基礎建設，南化水庫與曾文水庫的連通管，使南部得以在旱季與暴雨間靈活調度水源；加上水庫清淤與蓄水量提升，南部不再年年喊缺水。這些工程沒有高調宣傳，卻在悄悄守護台灣的每一場乾旱與暴雨。

反觀花蓮，在一次次的天災中，只見地方政府的荒腔走板。從通報延誤、文件造假，到對災民的輕忽與卸責，都起因於私心與無能，以致縣民受苦，這才是最深的傷。

天災無法避免，但人禍能預防。選對的人，人民擁有防線；選錯的人，風雨形成審判。真正的治國，不是災後拍照，而是風起之前就築好防線。員山子分洪道、前瞻治水，都是「選對的人、做對的事」的證明。

（作者是台南市市民）

