自由廣場》停砍所得替代率 犧牲現職公務員

國民黨立委翁曉玲日前排審國民黨團所提《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，要求停砍公立學校教職員退休金、停止所得替代率逐年降低。

依銓敘部統計資料顯示，若修法自一一三年停止調降退休所得替代率，未來公教人員因年改節省經費以挹注退撫基金的金額將大幅減少達二七八二億元，導致退撫基金用罄年度提前發生，且全部轉嫁由全民稅收負擔，平均每名納稅人約負擔一萬兩千元，形同全體納稅人須共同負擔公教人員退休金缺口，如何令人信服？

年金制度的調整，目的是確保退休金制度的永續性，世界各國改革的方法，包括提高退休年齡、降低退休所得替代率、改變退休金計算基準。國民黨團在立法院新會期，推動「反年改」法案，停砍所得替代率，讓現職的年輕公務員憂心不已。

自二〇二三年七月一日起，初任公務人員不再參加舊制的退撫基金，而改為提撥制（個人儲蓄），由政府與個人共同按月提撥費用到「公務人員個人退休金專戶」，亦可避免舊制退撫基金破產的風險。上述新制，也意味著繳入舊制退撫基金的人數逐年減少，一旦修法停砍退休公務員所得替代率，將導致現職公務員未來退休時，面臨「退休金大幅緊縮」，甚至因提前破產而領不到退休金。

公務員退休所得若要求維持退休前的水準，是極度不公平且不合理，一旦退休後領的錢和退休前相當，誰還想繼續工作？

國民黨團修法停砍所得替代率，表面說是增加退休公務員的保障，實際卻是犧牲現職公務員的權益，不僅讓多年來推動年金改革，強化退撫基金永續力之成果，前功盡棄，更會深化階級不平等與激化世代間的對立。

（作者是公務員）

