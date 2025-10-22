自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》談燕子口堰塞湖防災

2025/10/22 05:30

◎ 拱祥生

花蓮太魯閣燕子口步道附近兩側山壁崩塌，在立霧溪中形成堰塞湖，水漲迅速，農業部林保署發布紅色警戒，秀林鄉公所撤離下游社區居民、公路局預警封台八線天祥至太魯閣路段，且太魯閣國家公園全園區禁止進入。面對連串危機，應注意地質、地形環境及天然壩體特性。

堰塞湖所在區域的出露地質屬於大理變質岩，此處太魯閣峽谷不寬，形成隘口地形，溪流量有限，以致燕子口堰塞湖在十月十七日清晨形成，不到一天，蓄水就在十八日上升，漫流進入靳珩隧道，再從隧道溢流回壩體下游河道。因湖區面積不大，對上游入流承容能力有限，逢豪雨，上游逕流超過靳珩隧道排放量時，燕子口堰塞湖上升至壩頂溢流及下切潰壩的機率不低。

幸好燕子口堰塞湖緊鄰台八線（台八線比壩頂低約五公尺），再藉由靳珩隧道往立霧溪下游排放，台八線與靳珩隧道的功能如同滯洪池的排放口，也類似水壩溢洪道，已降低壩體潰壩量體與蓄水對下游的威脅。考量施工人員安全、開設溢洪道的溢流量未必較靳珩隧道來得高、降低對下游致災量能，在這些前提之下，用機具去壩頂開設溢洪道，並非當務之急。

目前燕子口堰塞湖壩體壩址處，原立霧溪溪水仍竄流，加上燕子口步道與崩塌土石交接處也有堰塞湖湖水滲流，此乃壩體是否會產生滲流管湧破壞（編按）的關鍵，無法排除這種情境，也不容易預防，除了要分析其對下游影響，更說明施工人員不宜輕易去壩頂施工。

對堰塞湖中下游溢淹區的淤積分析是重中之重，學術單位先前曾相對正確預估過光復鄉災情，如今對燕子口堰塞湖宜盡速進行模擬。有了科學數據，下游撤離範圍才能相對精確且具說服力。因下游的富世村民樂社區及秀林村民有社區，地勢較立霧溪河床高，也未設堤防，且緊鄰河川斷面擴大出海口，評估壩體破壞溢淹影響範圍是防災必要。

至於太魯閣國家公園全園區禁止進入，則是相對正確防災概念，山區防災務必注意一點，在山區行經地質敏感區、崩塌路段或堰塞湖區域時，你尚未抵達中上游預定停留山區，就可能人車都被襲擊，何況本次台八線因湖水溢淹，人車根本無法通行，是要如何進出太魯閣國家公園？

（作者是博士、台灣省土木技師公會理事、大地技師、水保技師）

編按：「管湧破壞」是指在滲流作用下，水流將土體中的細小顆粒沖蝕帶走，導致土體結構不穩定而產生的破壞現象。

