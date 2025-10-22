自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》（林保華專欄）扭扭捏捏的華獨 被逼選出鄭麗文

2025/10/22 05:30

鄭麗文當選中國國民黨主席，引發強烈反應，主要認為中國介選成功，因而對台灣未來的選舉憂心忡忡，也擔心鄭麗文會把國民黨帶向紅統。

台灣許多壞事起因於共產黨介入，但要解決難題，仍得從我們自身做起，不應什麼都推給外界。正因我們內部的問題長期未解決，共產黨才趁虛而入，台灣各政黨都須有此認識。

國民黨是百年老黨，李登輝掌權後，往本土化發展，這是正確道路。可惜被連戰出賣、改成「聯共制台」，再由馬英九的「九二共識」引向歪路，這才使國民黨失去方向感。國民黨內有統派，也有獨派，卻被外省權貴引向舔共統派，華獨不敢旗幟鮮明堅持立場。戰鬥藍的趙少康最近譴責共產黨介入國民黨的選舉，郝龍斌也批評境外勢力干預國民黨的選舉，我才發現，難道他們是堅持中華民國的「華獨」而非馬英九的「偷統」？

趙少康、郝龍斌若是早和于北辰、黃澎孝一樣，他們如果當年都出來支持江啟臣免受馬英九與共產黨霸凌，國民黨怎會淪落到今天這個地步？正因他們視民進黨為敵，視共產黨為友，想藉共產黨以奪回政權，共產黨才得以爬到他們頭上。國民黨支持者只看見為了「九二共識」吵來吵去，而看不到方向，由於希望看見新面孔，或有誰能把國民黨從老朽化為新生，於是顧不得共產黨支持誰，先換鄭麗文上位再說。

但國民黨主席不是終身制，黨內的真華獨與動搖華獨仍有機會翻身。鄭麗文說她是中國人，但未來參選大位的國民黨人有誰敢這樣說？勢必無法並存。陸委會的長期民調，支持與共產黨統一的百分比只有個位數，有誰敢公開號召與共產黨同流合污？這些都是他們的軟肋，華獨可以不斷要求他們表態，看他們在寶座上能坐多久？

郝龍斌這回被馬英九出賣，馬對郝龍斌應付兩句，對鄭麗文獻上墨寶。馬英九相信的是習近平而非郝柏村，這不是很清楚了？國民黨的退將若不是出於利益，該相信習近平或相信郝柏村？你們多少父兄死在共產黨手裡，還要相信習近平？張學良如果相信「中國人不打中國人」，則兩蔣過世後他怎不回中國祭祖？他可是憑畢生經驗及自己良心而做出的決定。

鄭麗文是初生之犢，且出身民進黨，國民黨是百年老黨，自有許多規矩和潛規則，鄭麗文要掌控全黨，仍有許多難處。對共產黨除了「九二共識，反對台獨」來應對，習近平要她增強作為中國人的志氣、骨氣、底氣。但若中國人有志氣、骨氣、底氣，身為中國國民黨主席，鄭麗文哪還需要共產黨指指點點？顯然習近平還沒把她當自己人，鄭麗文可別「中」途翻車啊。

（作者林保華是資深時事評論員）

