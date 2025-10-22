自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》跨領域的體檢謊言 從藝人到政客權貴的免「役」症候群

2025/10/22 05:30

◎ 林志翰

在台灣，「服兵役」是國民應盡義務，也是跨越階級、身分的年輕男性之間，一條平等的起跑線。然而，男明星陳柏霖、修杰楷、Energy成員張書偉等人捲入「閃兵集團」的風暴，遭檢警掃蕩拘提，被披露該集團藉由憋氣、找槍手代測等卑劣手段，偽造高血壓證明，以逃避兵役，赤裸揭示這條線是如何被金錢與特權所扭曲踐踏。這不僅是法律上的詐欺，更是對曾在軍中揮汗、奉獻青春的每一位國民的最可恥背叛。

然而，這面「照妖鏡」映照出的荒謬現象僅止於演藝圈嗎？那些在兵役紀錄上充滿問號的政治人物，尤其是國民黨檯面上的諸多案例，更是疑點重重。

以Energy成員張書偉為例，當年以「地中海型貧血」為由免役，再看他如今在舞台大跳「十六蹲」的矯健身手，大眾已浮起巨大的問號。同樣鮮明的對比，也諷刺地發生在台北市長蔣萬安身上，當年他以「椎間盤突出」此一理應避免劇烈運動的病症而得以免役，如今他卻搖身一變成為熱衷挑戰鐵人三項的運動健將，甚至在公開場合「大秀舞技」，展現令人驚嘆的腰力與體能。這種「病體」與「健體」之間的極度反差，令人不禁納悶，是台灣醫療技術已達「醫學奇蹟」的境界，還是當年的兵役體檢為某些人保留了不為人知的「彈性空間」？

回顧過往，國民黨權貴子弟面對兵役體檢，總能找出「恰到好處」的各種理由，例如：體重過重、氣喘、B型肝炎，甚至汗腺不出汗、高度近視等等，彷彿是特權專屬的「免『役』症候群」。而一旦他們踏上政治或事業的生涯，卻變得個個生龍活虎、健步如飛。

必須肯定檢警偵辦「閃兵集團」的行動，而調查力道應該更大，更應從演藝圈擴及政治圈。監察院更應主動介入，針對歷年來政治人物，特別是那些兵役理由與日後體能表現有顯著矛盾者，進行全面性清查，並將結果公諸於世。

有些案件或許過了法律追訴期，但徹查的目的並非為了法律上的定罪，其核心價值，在於向社會宣告一個重要的原則，在台灣，憑藉特權凌駕於義務之上的行徑，必須受到譴責。法律的懲罰或有時效，但歷史的紀錄沒有追訴期。公眾持續的質疑，就是對這些政治人物誠信最嚴厲、最公正的審判。

（作者是國中數學老師）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書