自由廣場》跨領域的體檢謊言 從藝人到政客權貴的免「役」症候群

在台灣，「服兵役」是國民應盡義務，也是跨越階級、身分的年輕男性之間，一條平等的起跑線。然而，男明星陳柏霖、修杰楷、Energy成員張書偉等人捲入「閃兵集團」的風暴，遭檢警掃蕩拘提，被披露該集團藉由憋氣、找槍手代測等卑劣手段，偽造高血壓證明，以逃避兵役，赤裸揭示這條線是如何被金錢與特權所扭曲踐踏。這不僅是法律上的詐欺，更是對曾在軍中揮汗、奉獻青春的每一位國民的最可恥背叛。

然而，這面「照妖鏡」映照出的荒謬現象僅止於演藝圈嗎？那些在兵役紀錄上充滿問號的政治人物，尤其是國民黨檯面上的諸多案例，更是疑點重重。

以Energy成員張書偉為例，當年以「地中海型貧血」為由免役，再看他如今在舞台大跳「十六蹲」的矯健身手，大眾已浮起巨大的問號。同樣鮮明的對比，也諷刺地發生在台北市長蔣萬安身上，當年他以「椎間盤突出」此一理應避免劇烈運動的病症而得以免役，如今他卻搖身一變成為熱衷挑戰鐵人三項的運動健將，甚至在公開場合「大秀舞技」，展現令人驚嘆的腰力與體能。這種「病體」與「健體」之間的極度反差，令人不禁納悶，是台灣醫療技術已達「醫學奇蹟」的境界，還是當年的兵役體檢為某些人保留了不為人知的「彈性空間」？

回顧過往，國民黨權貴子弟面對兵役體檢，總能找出「恰到好處」的各種理由，例如：體重過重、氣喘、B型肝炎，甚至汗腺不出汗、高度近視等等，彷彿是特權專屬的「免『役』症候群」。而一旦他們踏上政治或事業的生涯，卻變得個個生龍活虎、健步如飛。

必須肯定檢警偵辦「閃兵集團」的行動，而調查力道應該更大，更應從演藝圈擴及政治圈。監察院更應主動介入，針對歷年來政治人物，特別是那些兵役理由與日後體能表現有顯著矛盾者，進行全面性清查，並將結果公諸於世。

有些案件或許過了法律追訴期，但徹查的目的並非為了法律上的定罪，其核心價值，在於向社會宣告一個重要的原則，在台灣，憑藉特權凌駕於義務之上的行徑，必須受到譴責。法律的懲罰或有時效，但歷史的紀錄沒有追訴期。公眾持續的質疑，就是對這些政治人物誠信最嚴厲、最公正的審判。

（作者是國中數學老師）

