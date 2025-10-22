社論》盧媽媽遇上灰犀牛

盧媽媽不想沾染意識形態、國家認同，盡可能吸納中間選票；不過，柱柱姐二‧〇的麗麗姐，彷彿是橫在面前的灰犀牛。（資料照）

現在的國民黨，已經不僅討厭、仇恨民進黨而已，即使哪天透過選舉執政了，還是要把台灣納入「一個中國」。而當該黨越來越討厭、仇恨台灣獨立狀況，越來越像中國共產黨的應聲蟲，那麼，它也就更不關心中國人民的死活，只在乎中國共產黨關愛的眼神了。中國十四億人的未來，完全不是它的主題，中共當權者的喜怒哀樂，才是它的衣食父母。如此還奢言「我是中國人」，令人想起「醜陋的中國人」。

鄭麗文們，黨外、台獨到中國人的奇幻之旅，並不是一個孤獨的遊客。在此之前，遠有朱高正、林正杰等，近有柯文哲、黃國昌等，還有若干網紅。不乏自恃聰明者，從黨外、台獨走上類似的奇幻之旅，原因為何不得而知，包括這種人是不是一開始就別有居心。香港，就有一種中共地下黨員，一路偽裝到特區行政長官。這種政治物種，他們的思想、信念、價值、認同，都是斷片式的，你用昨日的他們批評今日的他們，皆屬浪費唇舌。改變的不是我們，而是你們，這是他們共同的遁辭。

鄭麗文，少年種種譬如昨日死，現在多談無益。改變命運的一年，看來是二〇〇五年。二〇〇二年，涂醒哲烏龍舔耳案，她因言行遭民進黨停權，而後退黨。山不轉路轉，二〇〇五年，連戰與她語重心長地深談，邀請她加入國民黨。當年四月，名列連戰大陸訪問團的成員，見證了歷史性的連胡會，現場聆聽胡錦濤訓示：堅持九二共識、反對台獨，是兩黨的共同主張。二十年後，習近平賀電：增強做中國人的志氣、骨氣、底氣。她也毫不猶豫地答腔：海峽兩岸一九九二年達成各自以口頭方式表達堅持一個中國原則的共識。堅持一中原則，北京沒有看錯人。

國民黨，一路走來，節節敗退。連戰、馬英九到雙吳、洪秀柱、朱立倫，每個人都在比誰退得多，藉以擄獲北京芳心。江啟臣，稍微出格，自討沒趣。二〇一五年，馬英九執政失敗，眼看著藍天即將塌下來，老藍男個個閃到一邊。結果一，推出一個洪秀柱。結果二，柱柱姐高談闊論：一中同表、不能說中華民國與中華人民共和國同時存在（兩國論）。結果三：換柱。結果四：朱立倫臨危上陣大敗。而北京九三閱兵，柱柱姐上了天安門觀禮台，成為國民黨最高級別嘉賓，令人啼笑皆非。

如今的國民黨，大罷免大成功，二〇二六、二〇二八年志在必得。一時之間，頗似二〇一八年之後的歡樂時光。但下一回合的主角，盧媽媽猶抱琵琶半遮面，不願捲入主席之爭。其實，國民黨的水很深，沒有在黨機器深造過，無法體會誰是同志，誰是敵人。盧媽媽。不想沾染意識形態、國家認同，盡可能吸納中間選票。於是，出了一個麗麗姐。盧媽媽難道忘了，二〇二四年的侯友宜，也想走中間路線，卻被朱立倫玩弄於股掌，最後吞下「九二共識、反對台獨」，還搭檔趙少康當強心針。幾經折騰，人氣王自廢武功，令柯文哲屁股翹起來。

二〇二〇、二〇二四年的戲碼，大家記憶猶新。這次，盧媽媽的這條路，也許不是以往的復刻版。不過，柱柱姐二‧〇的麗麗姐，彷彿是橫在面前的灰犀牛。禿子，漢子，燕子，浪花淘盡英雄，就剩下盧媽媽了。若因出現一個非典型的黨主席，而壞了自己的潔身自愛，無緣於二〇二八年，那就只能怪自己，這次迴避主席選舉太溫良恭儉讓了。

話說回來，國民黨也很奇怪。活在台灣，多數黨員是台灣人民，卻心在中國，言必稱：兩岸同為炎黃子孫，同屬中華民族，毫無現代國家理念。而且，即便追求同屬一中，也揚棄了反攻大陸、三民主義統一中國、建立民主自由均富的中國，擁抱中共一黨專政。它的存在意義，除了配合中共統一大業，併吞台灣主權、消滅中華民國，也沒別的了。

言念及此，不得不感慨，國民黨之每下愈況，一代不如一代。兩蔣時代，威權肅殺，空喊反攻口號。而為了突圍國際困局，仍有雷震力主中華台灣民主國、楊西崑倡議中華台灣共和國。更早，蔣氏駐聯合國大使蔣廷黻且言：我們解放大陸之目的，並非強制大陸人民接受某種政治或經濟制度，而是使大陸人民重新獲得其選擇彼等所願望之政治經濟制度之權利。

相形之下，當今國民黨，不愛台灣，也不愛中國，只愛中國共產黨。這種政治蝙蝠，兩岸人民都視之為來自對岸的異類。但他們依舊可以繼續騙到選票，且為中共以民主對付台灣，真個是台灣的「民主奇蹟」。

