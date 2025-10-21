自由廣場》以巴衝突中的真相、同情與責任

◎ 游瑪雅 Maya Yaron

我用心閱讀盧俊義牧師的文章，深深感受到他對巴勒斯坦和以色列人民生命的真誠關懷。這場衝突中，所有人的苦難都是真實而沉重的。身為以色列的代表，我同樣深切感受到自二〇二三年十月七日以來籠罩整個地區的悲痛，那是近代猶太歷史上最黑暗的一天。

那一天，哈瑪斯的恐怖分子入侵以色列，屠殺了超過一二〇〇名無辜平民，有的家庭被活活燒死，嬰兒在搖籃中被殺害，婦女遭到強暴，整個社區被滅絕。超過二五〇人被擄為人質，有孩童、老人、外籍勞工、男性與女性，被囚禁在地底，沒有醫療照護、沒有陽光，也無法與外界聯繫。直到最近，廿名在世人質才獲釋返家。

以色列戰鬥，不是為了征服，也不是出於仇恨，而是為了他們。我們的立場從一開始就很清楚：只要哈瑪斯釋放所有人質並放下武器，戰爭就會立刻結束。以色列人民不想打仗，我們只想要和平、安全，還有能夠安心生活的自由。

面對口號背後的真相

指控以色列正在犯下種族滅絕罪，是錯誤且極度不公的。種族滅絕是指有意圖地毀滅一個民族；而以色列的目的是保護公民免於哈瑪斯的滅絕威脅。哈瑪斯的綱領明確宣稱，要將以色列從地圖上抹去，並殺害世界各地的猶太人。

每一條無辜的生命逝去，都是一場悲劇。以色列並不以平民為目標，加薩的悲劇是哈瑪斯系統性地利用平民作為人肉盾牌所造成的結果。他們從醫院發射火箭、在學校儲藏武器、在清真寺下方設置指揮中心，甚至將人道援助物資據為己用，供武裝分子使用。

以色列已盡最大努力警告平民、開放撤離路線，並與國際機構合作，提供食物與藥品。然而，哈瑪斯卻一再阻止平民逃離戰區，因為他們的苦難被用來作為宣傳的工具。

將以色列與納粹德國相提並論，不僅在事實上錯誤，更在道德上難以接受。猶太民族在納粹手中失去六百萬條生命，對種族滅絕的恐怖記憶早已刻入骨髓。當一個國家為了保護其公民免受恐怖主義侵害而奮戰時，卻被指控犯下種族滅絕，這樣的指責既扭曲了歷史記憶，也有違真相。

看清是非，而非被簡化的說法誤導

加薩人民的苦痛無可否認。但若要保持道德的清晰，我們必須分辨出：一個是在保衛自己人民的民主國家，另一個則是以死亡為榮的恐怖組織。以色列並不完美，但它依然是一個充滿活力的民主國家，擁有言論自由、獨立的司法制度，即使在戰爭中，仍努力堅守人道的價值。

通往和平的道路，不是建立在否認現實或汙名化任何一方之上，而是要拒絕極端主義，讓加薩擺脫哈瑪斯的暴政，重建以共存、教育與尊嚴為基礎的未來。以色列渴望那一天，對方願意放下武器，讓特拉維夫與加薩的孩子都能安穩入睡。

真正的同情，不在於責怪受害者，而在於與真理與人性站在同一邊。和平的開始，來自我們願意鼓起勇氣說出真相，即使那並不容易。

（作者是以色列駐台代表）

