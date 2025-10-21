自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》以巴衝突中的真相、同情與責任

2025/10/21 05:30

◎ 游瑪雅 Maya Yaron

我用心閱讀盧俊義牧師的文章，深深感受到他對巴勒斯坦和以色列人民生命的真誠關懷。這場衝突中，所有人的苦難都是真實而沉重的。身為以色列的代表，我同樣深切感受到自二〇二三年十月七日以來籠罩整個地區的悲痛，那是近代猶太歷史上最黑暗的一天。

那一天，哈瑪斯的恐怖分子入侵以色列，屠殺了超過一二〇〇名無辜平民，有的家庭被活活燒死，嬰兒在搖籃中被殺害，婦女遭到強暴，整個社區被滅絕。超過二五〇人被擄為人質，有孩童、老人、外籍勞工、男性與女性，被囚禁在地底，沒有醫療照護、沒有陽光，也無法與外界聯繫。直到最近，廿名在世人質才獲釋返家。

以色列戰鬥，不是為了征服，也不是出於仇恨，而是為了他們。我們的立場從一開始就很清楚：只要哈瑪斯釋放所有人質並放下武器，戰爭就會立刻結束。以色列人民不想打仗，我們只想要和平、安全，還有能夠安心生活的自由。

面對口號背後的真相

指控以色列正在犯下種族滅絕罪，是錯誤且極度不公的。種族滅絕是指有意圖地毀滅一個民族；而以色列的目的是保護公民免於哈瑪斯的滅絕威脅。哈瑪斯的綱領明確宣稱，要將以色列從地圖上抹去，並殺害世界各地的猶太人。

每一條無辜的生命逝去，都是一場悲劇。以色列並不以平民為目標，加薩的悲劇是哈瑪斯系統性地利用平民作為人肉盾牌所造成的結果。他們從醫院發射火箭、在學校儲藏武器、在清真寺下方設置指揮中心，甚至將人道援助物資據為己用，供武裝分子使用。

以色列已盡最大努力警告平民、開放撤離路線，並與國際機構合作，提供食物與藥品。然而，哈瑪斯卻一再阻止平民逃離戰區，因為他們的苦難被用來作為宣傳的工具。

將以色列與納粹德國相提並論，不僅在事實上錯誤，更在道德上難以接受。猶太民族在納粹手中失去六百萬條生命，對種族滅絕的恐怖記憶早已刻入骨髓。當一個國家為了保護其公民免受恐怖主義侵害而奮戰時，卻被指控犯下種族滅絕，這樣的指責既扭曲了歷史記憶，也有違真相。

看清是非，而非被簡化的說法誤導

加薩人民的苦痛無可否認。但若要保持道德的清晰，我們必須分辨出：一個是在保衛自己人民的民主國家，另一個則是以死亡為榮的恐怖組織。以色列並不完美，但它依然是一個充滿活力的民主國家，擁有言論自由、獨立的司法制度，即使在戰爭中，仍努力堅守人道的價值。

通往和平的道路，不是建立在否認現實或汙名化任何一方之上，而是要拒絕極端主義，讓加薩擺脫哈瑪斯的暴政，重建以共存、教育與尊嚴為基礎的未來。以色列渴望那一天，對方願意放下武器，讓特拉維夫與加薩的孩子都能安穩入睡。

真正的同情，不在於責怪受害者，而在於與真理與人性站在同一邊。和平的開始，來自我們願意鼓起勇氣說出真相，即使那並不容易。

（作者是以色列駐台代表）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書