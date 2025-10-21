自由廣場》藍血涸 紅潮起／ 一紙賀電葬百年

◎ 不魯蛇魯迅

紅旗下的藍影，乍看猶存，細看將熄。那藍，非天色，是屈服的慘顏。

鄭麗文當選，中共急急送來賀電。電文短，卻閃得令人眼疼。民國的藍旗，本該敬紅旗而遠之，如今在紅光環罩下微顫，似燈影吹幌的幽魂。國民黨口口「對話」，聲聲「和平」，姿態卻是向紅牆叩首。這一叩，百年血脈崩然斷送了。



起先的藍，是血裏騰滾而成。從黃埔到長沙，從雪山到孤島，那一寸寸，是士卒拿命染就的天光。如今的藍，是媚笑裏調出來的。合唱統一，共述未來，其實是俯首嘆道：再一次，我們認輸了。

紅旗下的藍影，終究一抹浮光。中共賀電一封，似夜店的霓虹閃爍，惑眩肉眼，照映人形猥瑣，幽魂浮腫。國民黨人若仍自稱是「中華民國之子」，那這封賀電便是他們的認屍文書。

民國派若不退，便將被擯；台派若不決，便將被吞。此非政見之爭，乃存亡之隔。紅旗掩至，藍影將熄，時至即滅。這世道的顏色，紅容不得別的顏色。

有人說，「藍紅合一，天下太平。」我笑。太平的屍骸，埋在歷史裏已夠多了。再多幾具，也不差這一黨。

紅旗獵獵，風聲裏傳來掌聲。那掌聲，是為誰響的？

不是為民國，是為代理人。

（作者是自由工作者）

