評論 > 投書

自由廣場》紀念查理柯克 反共是全球共識

2025/10/21 05:30

◎ 林逸民

查理柯克巡迴校園與不同意識形態的學生們交流溝通，提倡以對話取代對抗，不幸遭遇不接受不同意見的兇嫌槍殺，美國將他的生日十月十四日立為紀念日。呼應美國，個人任榮譽理事長的福和會，於十八日舉辦查理柯克紀念會，由自二二八平反遊行起一路參與台灣民主運動的林宗正牧師主持追思禮拜，並有各界與眾多國際友人致詞共同紀念。

前美國白宮首席策略長班農表示，查理對東亞懷有深厚情感，其中包括台灣。查理生前才剛赴韓國，而日本參政黨參議員山中泉回憶查理曾參與參政黨的論壇。若他還在人間，一定也會前來台灣。

查理主張捍衛自由民主人權的普世價值，因此堅定反共。國防安全研究院訪問學者吉耐獅指出，查理柯克是「反共意識最鮮明的年輕領袖之一」，日本保守思想家永山英樹也提醒共產主義的禍害，與查理代表的反共意義之重要，日本戰略學者藤井嚴喜認為查理的殉道「不僅將使美國變得更強大，也將使世界自由陣營更堅定地對抗無神論的共產體制。」

以提醒日本人對抗中國聞名的政治新秀平野雨龍，讚揚查理以信仰與勇氣促進社會對話，展現「不畏懼真理」精神。以色列駐台代表游瑪雅、巴西聖保羅市議員迪尼茲也都特別致意。查理柯克的真摯對話與堅定反共精神，是世界的共識。

然而，就在同一天，國民黨正舉辦黨主席選舉，選前趙少康等人就已經揭露鄭麗文有大量境外網軍支持，鄭麗文更明目張膽的發表諸多高度親中選舉政見，仍然以相當大的票數差距勝選，當選後更絲毫不避嫌與習近平回信唱和。很可惜，國民黨已經走上親中親共的世界逆流。

即使是「中華民國派」的國民黨支持者，也應該唾棄親共、違反自由民主人權。國家要叫甚麼法定名稱，可以彼此對話討論，但保衛這塊土地以及自身的自由人權與生活方式，應該是全台灣的共識。

宜蘭溪邊教會印主烈牧師於查理柯克紀念會上語重心長地提醒：真正的自由並非政府賜予，「若台灣人不打拼，這樣的自由將很快消失。」在新任的國民黨主席已經完全顯現親共親中意圖的現在，原本國民黨支持者應該醒悟，與本土政黨的支持者們一同團結努力，排除境外滲透勢力、堅定反共，捍衛台灣的民主自由。

（作者是總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

