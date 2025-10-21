自由廣場》請問中國國民黨主席／鄭麗文打算靠攏中國 對抗美國嗎?

◎ 林正二

在中共大力介選下，鄭麗文當選國民黨黨主席後表示，一定完成二〇二八年完全執政、兩岸和平、共榮共和的使命。高調宣揚自己是「中國人」的鄭麗文比朱立倫更親中，未來國民黨更堅持九二「一中共識」，則中華民國台灣豈不更易陷入中共的「一中框架」，最終被中國併吞（中共稱作「統一」）嗎？

中國近年在南海與東海擴張軍力，美國為維持西太平洋國際權力結構的平衡，不斷加強美日同盟的功能，防衛範圍擴增到台灣，將台灣納入抗衡中國的印太戰略體系中。請問鄭主席，面對美中「戰略競爭關係」的國際情勢，國民黨若重新執政，積極推動九二「一中共識」政策，如此強烈傾中，是要如何贏得美國的信任與協助？一旦失去美國軍事協助，又要如何護衛中華民國？鄭上任後的和平親中口號就能阻擋中共侵台，讓兩岸和平共榮嗎？鄭難道忘了當年國民黨向中共遞和平橄欖枝，反而加速大陸淪陷、家破人亡的血淚經驗嗎？

台灣位於美國「印太戰略」第一島鏈的中樞位置，是中國進出東海、南海、擴張海權的關鍵之地，台灣具重要地緣戰略地位，中國若奪取台灣，必如虎添翼，直接威脅美國霸權。台灣扼守住東北亞進入南海的兩個主要水道，是東北亞各國最主要的能源補給線暨通往歐非的主要航線，是維持日本命脈的海上交通線；且台灣獨步全球的高科技產業，提供美國等國九成優質便宜的高階晶片，中國很清楚，失去台灣，相關民主國家將無法運作。這都是中共志在奪台的因素。

「和平靠實力」，台灣近年國防預算增加，添購新式武器，延長義務役至一年，擴增軍力至廿六萬多人，加上美歐澳日菲國家的「印太戰略」聯盟強大的遏阻武力，令中共不敢輕舉犯台。一旦藍營重返執政，勢必降低國防武力、遠離民主聯盟，讓中共有機可趁、侵奪台灣，利用台灣的地緣戰略地位與半導體產業鏈，直接叫板美國，台灣人民將被中共驅使對抗美國。

大家在同一條船上，請問鄭主席，妳上任後會大肆親中，向中國求和，並疏遠美國、大刪台灣的國防預算嗎？

（作者是退休駐美外交官員）

