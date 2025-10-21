社論》旁觀中共四中全會

四中全會召開，不論時機、人事紛擾、經貿嚴厲挑戰，在在引起關注。無論習近平是否失勢，政經如何演變，中國併吞台灣的野心不改。（美聯社檔案照）

中國共產黨四中全會昨天起在北京開鑼，將審議第十五個「五年規劃」，策定二〇二六至二〇三〇年中國經濟社會發展藍圖；且因失勢、犯法遭開除黨籍的中央委員達廿三人，包括高級將領，中央委員會甚或軍事委員會的人事增補，也廣受矚目。同時，會議召開之際，一黨專政的中國，內有通貨緊縮的經濟困境，外逢川普總統發動美中經貿科技戰，已進入延長任期三年的習近平面臨嚴厲挑戰，黨國決策機構的四中全會，因此是觀察中國政經社會動向的場合。

基本上，中央委員約兩百人，加上候補委員，近四百人群聚的會議，是集體主義國家慣見場面。淪為政治拜拜之外，四中全會採閉門會議，沒有公開的記者會，官方也不接受外籍新聞媒體採訪，會後由《新華社》等官媒發布通稿，外媒只能據此進行分析與報導。會議的封閉性，反映黨國當局對政策制定過程的控制與訊息管理。

其屬性如此，四中全會的舉行，較常規時間慢了一年，也引起注意。由於前此被視為具關鍵性的三中全會以內部改革議程未定、國防部長李尚福及外長秦剛人事震盪，打破了過去四十多年慣例，延遲九個月，去年七月才舉行。按黨國慣例，「五年規劃」須交付明春人大與政協的「兩會」蓋橡皮圖章，四中全會這次因此聚焦經濟，以完成「十五五規劃」審議，趕上二〇二六年起實施的時程。

四中全會前夕，當局宣布九名上將「涉嫌嚴重職務犯罪，數額特別巨大」，遭開除黨籍、軍籍法辦，為外界對四中全會看好戲增添素材。九人之中，軍委會副主席、中央政治局委員何衛東，軍委會委員、軍委會政治工作部主任苗華最受矚目，也牽動軍委會及黨中央政治局後續人事更迭。由於這些軍頭都是習近平親信或提拔，習大大是自己動手大整肅，清除貪腐或不忠幹部，落實「自我革命」，以圖打造廉潔、有紀律且高效的組織，確保長期執政；還是被政敵逮住把柄，被迫剪除羽翼，各方就此揣測紛紛。

黨政軍權力一把抓，諸事定於一尊的習近平，除了繼續推進「習近平思想」，追求當第二個毛澤東，在位已十三年，自不能免於人事的傳言和推斷。有如近數月來各方所見，有關習近平遭奪權失勢、被逼宮、身體健康因素等諸多小道消息紛傳，有的連後續人事佈局都為他安排了：「習近平出大事？傳遭集體逼宮，權力削弱」，「四中全會將讓出總書記並退出常委」、「退居二線」、「四中全會或二十一大退休」。相較於四中全會為「革命前奏曲」的預言，更多人關注於其黨內人事調整，並由此找尋蛛絲馬跡，推測習近平是否為其接班人做某種安排；也有人認為對接班人的猜測為時過早，四中全會不太可能就此發出明確訊號。陸委會主委邱垂正即認為，習近平會親自貫徹「十五五規劃」，預期二〇二七年將繼續延任。

相對於人事的傳言紛紛，經濟的挑戰真實存在。中國深陷金錢遊戲泡沫破滅後的通貨緊縮困境，不僅須因應川普經貿科技戰外部壓力，還面臨消費、內需不振及投資成長動能趨緩、產能過剩而致的「內捲」或惡性無序競銷、地方財政惡化等內部問題，且有跨越中等收入陷阱，「基本實現社會主義現代化」的挑戰。官方因而強調，「十五五規劃」將聚焦新質生產力、科技自主、內外循環並重；總理李強聲稱，要在製造強國的基礎上把中國建設成消費強國。中央政治局七月底會議指出，「發展環境面臨深刻複雜變化，戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多」，顯見經濟考驗不小。

經濟泡沫很熱鬧，破滅的後果很痛苦，且難以短期恢復正常。面對內外交迫，中國官方的因應偏重以政府和黨的非經濟手段調控，試圖經由行政管制迫使企業維持價格穩定，並指示地方政府削減補貼，遏制產能過剩。所有違背市場機能的措施都難根本解決問題，官方治標不治本，未針對以往高投資、高儲蓄、補貼出口模式的副作用，從促進國內消費、結構改革等切入，反而把過剩產能外溢各國，「實質上向世界輸出通貨緊縮」，招致貿易夥伴反彈、反傾銷調查及貿易報復，雙邊貿易戰元凶或演變成全球公敵。

四中全會此時召開，不論時機、人事紛擾、經貿嚴厲挑戰，在在引起關注。無論習近平是否失勢，政經如何演變，中國併吞台灣的野心不改。川普開啟的全球經貿及地緣政治重大變局是現在進行式，務實、自強、韌性、開創，是台灣生存之道。

