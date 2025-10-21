自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》旁觀中共四中全會

2025/10/21 05:30

四中全會召開，不論時機、人事紛擾、經貿嚴厲挑戰，在在引起關注。無論習近平是否失勢，政經如何演變，中國併吞台灣的野心不改。（美聯社檔案照）四中全會召開，不論時機、人事紛擾、經貿嚴厲挑戰，在在引起關注。無論習近平是否失勢，政經如何演變，中國併吞台灣的野心不改。（美聯社檔案照）

中國共產黨四中全會昨天起在北京開鑼，將審議第十五個「五年規劃」，策定二〇二六至二〇三〇年中國經濟社會發展藍圖；且因失勢、犯法遭開除黨籍的中央委員達廿三人，包括高級將領，中央委員會甚或軍事委員會的人事增補，也廣受矚目。同時，會議召開之際，一黨專政的中國，內有通貨緊縮的經濟困境，外逢川普總統發動美中經貿科技戰，已進入延長任期三年的習近平面臨嚴厲挑戰，黨國決策機構的四中全會，因此是觀察中國政經社會動向的場合。

基本上，中央委員約兩百人，加上候補委員，近四百人群聚的會議，是集體主義國家慣見場面。淪為政治拜拜之外，四中全會採閉門會議，沒有公開的記者會，官方也不接受外籍新聞媒體採訪，會後由《新華社》等官媒發布通稿，外媒只能據此進行分析與報導。會議的封閉性，反映黨國當局對政策制定過程的控制與訊息管理。

其屬性如此，四中全會的舉行，較常規時間慢了一年，也引起注意。由於前此被視為具關鍵性的三中全會以內部改革議程未定、國防部長李尚福及外長秦剛人事震盪，打破了過去四十多年慣例，延遲九個月，去年七月才舉行。按黨國慣例，「五年規劃」須交付明春人大與政協的「兩會」蓋橡皮圖章，四中全會這次因此聚焦經濟，以完成「十五五規劃」審議，趕上二〇二六年起實施的時程。

四中全會前夕，當局宣布九名上將「涉嫌嚴重職務犯罪，數額特別巨大」，遭開除黨籍、軍籍法辦，為外界對四中全會看好戲增添素材。九人之中，軍委會副主席、中央政治局委員何衛東，軍委會委員、軍委會政治工作部主任苗華最受矚目，也牽動軍委會及黨中央政治局後續人事更迭。由於這些軍頭都是習近平親信或提拔，習大大是自己動手大整肅，清除貪腐或不忠幹部，落實「自我革命」，以圖打造廉潔、有紀律且高效的組織，確保長期執政；還是被政敵逮住把柄，被迫剪除羽翼，各方就此揣測紛紛。

黨政軍權力一把抓，諸事定於一尊的習近平，除了繼續推進「習近平思想」，追求當第二個毛澤東，在位已十三年，自不能免於人事的傳言和推斷。有如近數月來各方所見，有關習近平遭奪權失勢、被逼宮、身體健康因素等諸多小道消息紛傳，有的連後續人事佈局都為他安排了：「習近平出大事？傳遭集體逼宮，權力削弱」，「四中全會將讓出總書記並退出常委」、「退居二線」、「四中全會或二十一大退休」。相較於四中全會為「革命前奏曲」的預言，更多人關注於其黨內人事調整，並由此找尋蛛絲馬跡，推測習近平是否為其接班人做某種安排；也有人認為對接班人的猜測為時過早，四中全會不太可能就此發出明確訊號。陸委會主委邱垂正即認為，習近平會親自貫徹「十五五規劃」，預期二〇二七年將繼續延任。

相對於人事的傳言紛紛，經濟的挑戰真實存在。中國深陷金錢遊戲泡沫破滅後的通貨緊縮困境，不僅須因應川普經貿科技戰外部壓力，還面臨消費、內需不振及投資成長動能趨緩、產能過剩而致的「內捲」或惡性無序競銷、地方財政惡化等內部問題，且有跨越中等收入陷阱，「基本實現社會主義現代化」的挑戰。官方因而強調，「十五五規劃」將聚焦新質生產力、科技自主、內外循環並重；總理李強聲稱，要在製造強國的基礎上把中國建設成消費強國。中央政治局七月底會議指出，「發展環境面臨深刻複雜變化，戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多」，顯見經濟考驗不小。

經濟泡沫很熱鬧，破滅的後果很痛苦，且難以短期恢復正常。面對內外交迫，中國官方的因應偏重以政府和黨的非經濟手段調控，試圖經由行政管制迫使企業維持價格穩定，並指示地方政府削減補貼，遏制產能過剩。所有違背市場機能的措施都難根本解決問題，官方治標不治本，未針對以往高投資、高儲蓄、補貼出口模式的副作用，從促進國內消費、結構改革等切入，反而把過剩產能外溢各國，「實質上向世界輸出通貨緊縮」，招致貿易夥伴反彈、反傾銷調查及貿易報復，雙邊貿易戰元凶或演變成全球公敵。

四中全會此時召開，不論時機、人事紛擾、經貿嚴厲挑戰，在在引起關注。無論習近平是否失勢，政經如何演變，中國併吞台灣的野心不改。川普開啟的全球經貿及地緣政治重大變局是現在進行式，務實、自強、韌性、開創，是台灣生存之道。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書