自由廣場》經濟下行、人民躺平 《沒出息》吹響民怨號角

中共中央輿論重鎮《求是》雜誌十月十五日題為「進一步穩定市場預期」的評論員文章指出：面對複雜嚴峻的國內國際形勢，有的經營主體受關稅戰、貿易戰等影響生產投資意願不足，不少人因收入、社會保障、消費環境等各種因素不敢消費、不願消費。加上近來國內外一些唱衰中國經濟發展前景的謬論，疊加制約了宏觀調控效能和經濟回升向好勢頭〜；隨後文章重提二〇二〇年再提「六保」老調：保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉。

為了壓制「唱衰中國經濟發展前景的謬論」，九月廿二日，中共中央《網信辦》頒發「部署開展「清朗．整治惡意挑動負面情緒問題」專項行動」（下稱「清朗行動」），誓言著力整治：一、挑動群體極端對立情緒；二、宣揚恐慌焦慮情緒；三、挑起網路暴力戾氣；四、過度渲染消極悲觀情緒。

《求是》沒有提出經濟數據支撐其論述，但已實質為「內捲」、「躺平」、「老鼠人」等社會末梢神經萎縮現象提供了背景說明，這種背景正是滋養《沒出息》神曲瘋行的土壤，再加上作曲者把民主台灣，人民代表質詢官員的金句嵌入歌詞的神來之筆，觸動兩岸敏感話題，為《沒出息》滲入政治味。

流亡美國的中共前中紀委書記尉健行的智囊王友群指出，習上台十二年，中國社會各階層人士都沒有從中得到實惠，相反，由於習的決策連連錯誤，他們處境越來越艱難，以至於民怨沸騰。民變隨時會發生。

《沒出息》神曲「寓怨於樂」，不顧「清朗行動」的恫嚇，藉民主台灣人民代表質詢官員的金句嘲諷中國的時政，成了「反黨反社會主義的毒草」。國之將傾，民怨神曲先行，《沒出息》神曲已吹響壓垮中共政權的號角，吾人拭目以待。

（作者從商）

