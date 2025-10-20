自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》經濟下行、人民躺平 《沒出息》吹響民怨號角

2025/10/20 05:30

◎ 木鐸

中共中央輿論重鎮《求是》雜誌十月十五日題為「進一步穩定市場預期」的評論員文章指出：面對複雜嚴峻的國內國際形勢，有的經營主體受關稅戰、貿易戰等影響生產投資意願不足，不少人因收入、社會保障、消費環境等各種因素不敢消費、不願消費。加上近來國內外一些唱衰中國經濟發展前景的謬論，疊加制約了宏觀調控效能和經濟回升向好勢頭〜；隨後文章重提二〇二〇年再提「六保」老調：保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉。

為了壓制「唱衰中國經濟發展前景的謬論」，九月廿二日，中共中央《網信辦》頒發「部署開展「清朗．整治惡意挑動負面情緒問題」專項行動」（下稱「清朗行動」），誓言著力整治：一、挑動群體極端對立情緒；二、宣揚恐慌焦慮情緒；三、挑起網路暴力戾氣；四、過度渲染消極悲觀情緒。

《求是》沒有提出經濟數據支撐其論述，但已實質為「內捲」、「躺平」、「老鼠人」等社會末梢神經萎縮現象提供了背景說明，這種背景正是滋養《沒出息》神曲瘋行的土壤，再加上作曲者把民主台灣，人民代表質詢官員的金句嵌入歌詞的神來之筆，觸動兩岸敏感話題，為《沒出息》滲入政治味。

流亡美國的中共前中紀委書記尉健行的智囊王友群指出，習上台十二年，中國社會各階層人士都沒有從中得到實惠，相反，由於習的決策連連錯誤，他們處境越來越艱難，以至於民怨沸騰。民變隨時會發生。

《沒出息》神曲「寓怨於樂」，不顧「清朗行動」的恫嚇，藉民主台灣人民代表質詢官員的金句嘲諷中國的時政，成了「反黨反社會主義的毒草」。國之將傾，民怨神曲先行，《沒出息》神曲已吹響壓垮中共政權的號角，吾人拭目以待。

（作者從商）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書