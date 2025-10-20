自由電子報
自由廣場》（胡，怎麼說）吃狼奶當選黨魁，就無能向狼說不！

2025/10/20 05:30

◎ 胡文輝

在中國加持力挺下，鄭麗文一女當關、KO五老藍男！她以得票過半數（五十．一五％，六萬五千多票），擊倒郝龍斌、羅智強、張亞中、卓伯源、蔡志弘，奪下中國國民黨黨魁寶座。

這場藍黨「中國（中共國）派」與「中華民國派」兩個中國派內戰結果，中共網軍灌注聲量奶水的「中國派」代表鄭麗文大勝，「中華民國派」郝龍斌慘敗。赤焰狂潮籠罩、境外勢力烽火下，結果早在預料，要問的是︰然後呢？

然後之一，中共顯然利用這次藍黨黨魁選舉，做操控台灣網路大軍「實兵演習」，擇定對中共最有利的候選人大力拉抬，鄭麗文高票當選，合中共四號頭目王滬寧對台統戰的階段目標。這套戰法經演習精進，「對藍黨有效、就對台灣有效」，中共對二〇二六、二〇二八台灣大型選舉，必定食髓知味、變本加厲介入操控。

然後之二，吃「狼奶」壯大、當選黨魁，未來就不可能向狼說「不」！對台灣有狼吞野心的中國，用網路聲量、資源、利益等當「奶」，餵養一狗票親中舔共、名為藍白實為赤色的政客、網紅、媒體等，「吃了狼奶就把狼當娘」，充當狼吞台灣代言人及協力者。最大在野黨黨魁吃了狼奶，必定「中國，一點都不能少」（引范冰冰表忠語）。

然後之三，中國國民黨「中華民國派」遭空前挫敗，氣息奄奄，未來更將淪落，只能依附「中國（中共國）派」，配合喊喊捍衛中華民國，自欺欺人。「中華民國派」式微，正是藍黨向中共國靠攏的一大表徵，吃多了狼奶將墮落成中共第九個尾巴黨。

然後之四，藍黨通中共高層之路競爭將更激烈，立院總召傅崐萁去年四月不顧花蓮震災、搶著到北京向王滬寧表態輸誠自居「小草」，回台後和白黨黃國昌如狼狽結合，仗立院席次多數，毀憲亂政惡事做絕，朱立倫只能背書，鄭麗文上任後，在藍軍多管道競相賣身舔共中，必須送出投名狀、拿到主導權，否則，黨魁不過是空頭司令員！

然後之五，鄭麗文出身民進黨，白黨柯文哲、黃國昌都出身綠營，最大共同點卻是恨民進黨，因恨而欲毀、禍台送中亦在所不惜，藍白合未來依然會建立在「恨」字上。

然後之六，鄭麗文自居「中國人」，還要台灣人自豪是中國人，她誓言任內要完成二〇二八政黨輪替，豈不意味目標就是屆時中國人將統治台灣、台灣淪入中國人專政、民主自由人權一夕消亡？簡直令人不寒而慄！

然後…，然後台灣就被她中國了，哪還有然後？

（作者為資深媒體人）

