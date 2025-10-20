自由廣場》從習賀電到鄭復電 國共「統一陣線」統戰唱同調

◎ 郭索

中共中央總書記習近平於十月十九日「致電」祝賀鄭麗文當選中國國民黨主席，此舉不僅創下歷史先例，更清楚標誌出國民黨與中共的親密政治聯動。習近平在賀電中再次重申「九二共識」、「反對台獨」、「推進統一」，並要求國民黨「增強做中國人的志氣、骨氣、底氣」，這番語言，不僅極具統戰意涵，也形同向台灣社會發出警訊：中國國民黨已無意代表台灣人民意志，而是明確選擇與中共站在統一的同一陣線。

更令人震驚的是，鄭麗文旋即復電習近平，全文一字不差地重複中共「九二共識」、「民族復興」、「炎黃子孫」等用語，表明其對北京政治話術的全面接受。這樣的回應，已經不只是政治上向中共輸誠，更是主動簽下投降投名狀。國民黨此舉，不啻是向台灣社會宣告，其黨主席將以「中華民族」為最高目標，配合中共推進統一大業，並將台灣人的身份模糊於「中國人」的抽象語彙中。

從過去國民黨強調的「和平協商」、「交流互利」，如今退化為習近平口中的「攜手推進統一」、「守護中華民族共同家園」，這不是政策的延續，而是路線的沉淪。鄭麗文本人過去以批評中共、支持言論自由聞名，今日卻成為中共賀電體系的一環，這樣的轉變不僅讓人錯愕，也證實了國民黨內部價值觀的全面崩壞。

我們要再次強調，兩岸之間的和平，不是透過屈從與模糊主權可以換來的；所謂的「民族復興」在北京語境中即意味著「統一台灣」。任何不敢正視此一事實的政黨或政治人物，終將成為中共話語系統的延伸工具。鄭麗文與中國國民黨的選擇，無疑將其與台灣主流民意徹底割裂。

真正的和平，建立在自由民主、主權清晰、與國際社會夥伴合作的基礎上。國民黨若選擇與中共共同推進統一進程，台灣人民將毫不遲疑地做出選擇，以選票與行動，終結這個早已變質的政黨在台灣的影響力。

（作者為自由評論者）

