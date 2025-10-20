自由電子報
自由廣場》鄭麗文的「中國」凱歌 民主與威權的十字路口

2025/10/20 05:30

◎ 秦靖

前立委鄭麗文，這位昔日「討厭國民黨、主張台灣建國」的急獨戰將，在中國國民黨黨主席的競選過程中挾著一句「讓台灣人自豪地說出我是中國人」的響亮口號，在中國介選的重重疑雲下，擊敗傳統藍營菁英郝龍斌，登上了百年大黨的主席寶座。這場勝利，名為「中國」的凱歌，終結了黨內路線之爭，宣告國民黨將駛入一條名為「中國人」的認同航道。

首先，這場國民黨黨主席選舉的過程，就是一場對台灣民主的公開羞辱。當TikTok上充斥著攻擊郝龍斌的深偽影片，當排山倒海的網軍攻勢，連藍營自家人、「戰鬥藍」老大 趙少康都看不下去，公開呼籲對岸停止介選時，「中國網軍奧援」的指控便不再是空穴來風的抹黑。這場黨主席選舉的成功介選，奏響這首凱歌的「序曲」，其主旋律瞄準的，必然是未來二〇二八年台灣的總統大選與國會主戰場。中共介選的模式與手段只會更加變本加厲，更絕不會是最後一次。

其次，鄭麗文的「中國人認同」，是一把鋒利的手術刀，劃開國民黨數十年來在主權認同上的模糊與曖昧。習近平的賀電更直接擺明要鄭麗文完成「九二共識、反對台獨」，進而推進國家統一的政治指令。筆者試問，國民黨內堅持維持現狀的中華民國派政治人物接受嗎？你是「中國人」，還是「台灣人」，這場黨魁選舉的結果，實質上已將國民黨的未來與「中國認同」進行了深度捆綁。

鄭麗文從學運人士、綠營戰將到深藍旗手的「華麗」轉身，其個人的心路歷程已無關宏旨。重要的是，她所代表的路線，正試圖對台灣社會進行一場釜底抽薪式的認同拆解。她所呼籲的「自豪地說出我是中國人」，在今日香港的血淚與新疆的悲鳴映襯下，顯得格外蒼白與諷刺。這份「自豪」所連結的，早已不是抽象的文化血緣，而是具體的、由中國共產黨所定義與統治的政治實體。

最後，這場國民黨主席選舉為台灣劃下了一道再清晰不過的政治分界線。它不再是統獨光譜上的漸層移動，而是民主生活方式與威權政治代理人之間的殊死對決。國民黨在鄭麗文的領導下，已然放棄了成為「忠誠反對黨」的角色，轉而競逐成為北京在台「最忠誠的合作夥伴」。對台灣人民而言，未來的選擇將不再模糊，也再無妥協的空間。因為站在十字路口的，已不僅僅是政黨的路線，而是台灣這座島嶼的集體命運。我們要昂首走向世界，還是卑躬退回那道紅色的凱歌聲中。

（作者為教育工作者）

