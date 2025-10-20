自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》「我是台灣人」：從徽章到認同的行動

2025/10/20 05:30

◎ 不孝

中國國民黨新任主席由傾中立場鮮明的鄭麗文出線，這不僅是一場黨內選舉結果，更是台灣社會對國族認同的再一次提醒。當中國持續以武力與話語滲透台灣，當「一中原則」被不斷包裝為交流前提，台灣人更需要用行動重申自我身份——「我是台灣人」。

或許我們可以重新喚起一場認同運動——佩戴印有「我是台灣人」的徽章。這不只是標語，而是一種安靜卻堅定的宣示：我是台灣人，我的國家是台灣。徽章雖小，卻能在公共空間中形成認同的識別，成為面對威權滲透時的民主防線。

鄭麗文的當選，凸顯了國民黨內部仍未與中國的政治想像劃清界線。當她強調「九二共識」仍是兩岸互動的基礎，實際上卻忽視了台灣社會主流民意早已不再接受「一中框架」。一個政黨若無法誠實面對現實，最終只能與社會價值愈行愈遠。台灣的民主不該在搖擺與妥協中消磨，而應在堅定與自覺中茁壯。

我們生活在資訊戰、認知戰的前線，抵抗不僅靠軍備，也靠文化與認同。當「我是台灣人」成為每個人胸前的標誌，它所代表的不只是政治立場，更是一種公民的自信與尊嚴。正如烏克蘭人面對侵略時選擇高舉國旗，台灣人也該以和平而堅定的方式告訴世界：我們珍惜自由，拒絕併吞。

一枚徽章，也許無法改變歷史，但能凝聚意志。當台灣人願意共同戴上這個小小標誌，那將是一場無聲的民主遊行，一場屬於台灣的「身份覺醒運動」。

（作者為退休人士）

編按：我國旅客赴韓佩戴印有「我是台灣人」的徽章，緣於南韓社會的反中情緒日益高漲，為免被認為是中國人，遭池魚之殃，這種自我身分認證且智慧自保的行動便成一種新興現象。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書