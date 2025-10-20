自由廣場》「我是台灣人」：從徽章到認同的行動

◎ 不孝

中國國民黨新任主席由傾中立場鮮明的鄭麗文出線，這不僅是一場黨內選舉結果，更是台灣社會對國族認同的再一次提醒。當中國持續以武力與話語滲透台灣，當「一中原則」被不斷包裝為交流前提，台灣人更需要用行動重申自我身份——「我是台灣人」。

或許我們可以重新喚起一場認同運動——佩戴印有「我是台灣人」的徽章。這不只是標語，而是一種安靜卻堅定的宣示：我是台灣人，我的國家是台灣。徽章雖小，卻能在公共空間中形成認同的識別，成為面對威權滲透時的民主防線。

鄭麗文的當選，凸顯了國民黨內部仍未與中國的政治想像劃清界線。當她強調「九二共識」仍是兩岸互動的基礎，實際上卻忽視了台灣社會主流民意早已不再接受「一中框架」。一個政黨若無法誠實面對現實，最終只能與社會價值愈行愈遠。台灣的民主不該在搖擺與妥協中消磨，而應在堅定與自覺中茁壯。

我們生活在資訊戰、認知戰的前線，抵抗不僅靠軍備，也靠文化與認同。當「我是台灣人」成為每個人胸前的標誌，它所代表的不只是政治立場，更是一種公民的自信與尊嚴。正如烏克蘭人面對侵略時選擇高舉國旗，台灣人也該以和平而堅定的方式告訴世界：我們珍惜自由，拒絕併吞。

一枚徽章，也許無法改變歷史，但能凝聚意志。當台灣人願意共同戴上這個小小標誌，那將是一場無聲的民主遊行，一場屬於台灣的「身份覺醒運動」。

（作者為退休人士）

編按：我國旅客赴韓佩戴印有「我是台灣人」的徽章，緣於南韓社會的反中情緒日益高漲，為免被認為是中國人，遭池魚之殃，這種自我身分認證且智慧自保的行動便成一種新興現象。

