自由廣場》中共介選得逞的警訊／台灣民主防線 急需補破網

國民黨主席選舉落幕，由鄭麗文當選。表面上，這是一場黨內路線的抉擇；實際上，卻可能是我國民主防衛史上的關鍵分水嶺。從一九九六年台海飛彈危機，到二〇〇〇年朱鎔基的公然威脅，乃至近年來無孔不入的假訊息與認知作戰，北京的介選企圖從未間斷，但始終未能如願。如今，若「首度得逞」屬實，這代表台灣進入一個敵對勢力可「公開操作而不被選民反制」的全新階段。

北京已揚棄了過去那種「硬恫嚇」，轉向更為細膩、更難防禦的「銳實力」滲透。過往的飛彈試射與政治喊話，只會激起台灣社會「同仇敵愾」的反效果，鞏固了台灣的主體意識。但近年來，中共改採結合假訊息、在地協力者、及本次事件中所揭示的，利用YouTube、TikTok等境外帳號，進行精準的認知作戰。這種攻擊模式，不再是製造恐慌，而是透過帶風向、放大內部矛盾、塑造特定候選人形象，巧妙地將其意志，包裝成看似「自主」的民意選項，從而降低選民（本案為黨員）的政治戒心。

此次滲透的成功，正是建立在我國安法制不彰與社會共識撕裂的雙重破口上。敵對勢力利用我們的民主機制（政黨政治）與言論自由（社群平台），反噬民主，而我們卻因內部的政治對立，而自廢武功。

面對威脅到民主根基的結構性破口，行政與立法部門的改革刻不容緩。策略上應從下著手：

第一，立即啟動國安法制的修補，將「主要政黨」納入防護傘。行政院與立法院朝野黨團應建立共識，立即研議修正《反滲透法》或相關國安法規，將在立法院擁有黨團席次之主要政黨的「黨職人員選舉」，明確納入受規範的範圍。此舉絕非干預政黨自主，而是保護政黨的自主性，使其免於遭受境外敵對勢力的污染與操控。這道防火牆的建立，非常急切。

第二，建立跨黨派的「民主防衛共識」，停止將國安議題政治化。台灣所有政黨都應體認到，境外勢力滲透是共同威脅，而非特定政黨的政治提款機。朝野應建立常態化的國安情資溝通機制，將「反滲透」從選舉攻防的口水戰，提升為跨黨派共同捍衛的民主價值。尤其是此次選舉的受害政黨，更應從自身利益出發，建立內部的反滲透調查與防護機制，而非因噎廢食，將合理的防衛機制斥為政治追殺。

國民黨主席選舉及介選疑雲，不應只被視為家務事。這是中共對台認知作戰的一次戰術升級與成功實踐，更是對台民主防線的公然示警。如果我們不能從中汲取教訓，盡快從各層面補上破網，那麼今日對政黨內部的滲透，明日就將是壓垮台灣民主的開始。

