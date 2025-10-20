自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》中共介選得逞的警訊／台灣民主防線 急需補破網

2025/10/20 05:30

◎ 陳裕翔

國民黨主席選舉落幕，由鄭麗文當選。表面上，這是一場黨內路線的抉擇；實際上，卻可能是我國民主防衛史上的關鍵分水嶺。從一九九六年台海飛彈危機，到二〇〇〇年朱鎔基的公然威脅，乃至近年來無孔不入的假訊息與認知作戰，北京的介選企圖從未間斷，但始終未能如願。如今，若「首度得逞」屬實，這代表台灣進入一個敵對勢力可「公開操作而不被選民反制」的全新階段。

北京已揚棄了過去那種「硬恫嚇」，轉向更為細膩、更難防禦的「銳實力」滲透。過往的飛彈試射與政治喊話，只會激起台灣社會「同仇敵愾」的反效果，鞏固了台灣的主體意識。但近年來，中共改採結合假訊息、在地協力者、及本次事件中所揭示的，利用YouTube、TikTok等境外帳號，進行精準的認知作戰。這種攻擊模式，不再是製造恐慌，而是透過帶風向、放大內部矛盾、塑造特定候選人形象，巧妙地將其意志，包裝成看似「自主」的民意選項，從而降低選民（本案為黨員）的政治戒心。

此次滲透的成功，正是建立在我國安法制不彰與社會共識撕裂的雙重破口上。敵對勢力利用我們的民主機制（政黨政治）與言論自由（社群平台），反噬民主，而我們卻因內部的政治對立，而自廢武功。

面對威脅到民主根基的結構性破口，行政與立法部門的改革刻不容緩。策略上應從下著手：

第一，立即啟動國安法制的修補，將「主要政黨」納入防護傘。行政院與立法院朝野黨團應建立共識，立即研議修正《反滲透法》或相關國安法規，將在立法院擁有黨團席次之主要政黨的「黨職人員選舉」，明確納入受規範的範圍。此舉絕非干預政黨自主，而是保護政黨的自主性，使其免於遭受境外敵對勢力的污染與操控。這道防火牆的建立，非常急切。

第二，建立跨黨派的「民主防衛共識」，停止將國安議題政治化。台灣所有政黨都應體認到，境外勢力滲透是共同威脅，而非特定政黨的政治提款機。朝野應建立常態化的國安情資溝通機制，將「反滲透」從選舉攻防的口水戰，提升為跨黨派共同捍衛的民主價值。尤其是此次選舉的受害政黨，更應從自身利益出發，建立內部的反滲透調查與防護機制，而非因噎廢食，將合理的防衛機制斥為政治追殺。

國民黨主席選舉及介選疑雲，不應只被視為家務事。這是中共對台認知作戰的一次戰術升級與成功實踐，更是對台民主防線的公然示警。如果我們不能從中汲取教訓，盡快從各層面補上破網，那麼今日對政黨內部的滲透，明日就將是壓垮台灣民主的開始。

（作者從事資訊業）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書