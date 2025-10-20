自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》鄭麗文勝選之後

2025/10/20 05:30

國民黨主席選舉，由出身民進黨、曾經主張台獨的鄭麗文勝出，對國民黨的走向與台灣的影響，有待密切觀察與深入分析。（資料照）國民黨主席選舉，由出身民進黨、曾經主張台獨的鄭麗文勝出，對國民黨的走向與台灣的影響，有待密切觀察與深入分析。（資料照）

國民黨主席選舉由鄭麗文勝出，一個出身民進黨、曾經主張台獨，在政治光譜上屬於深綠，最後「由綠轉藍再轉紅」的政治變節者，竟然打敗了政治經歷豐厚，正藍軍、戰鬥藍全力支持的郝龍斌，此一結果並未令人感到訝異，但其對國民黨的走向與台灣的影響，有待密切觀察與深入分析。

鄭麗文學生時期積極參與野百合學運，又曾加入「外省人台灣獨立促進會」，一九九六年國大代表選舉，鄭麗文以台北市第一選區最高票當選國代。本是閃閃發光的綠營新星，但在二〇〇一年投入民進黨立委初選失敗後，便與民進黨漸行漸遠，二〇〇二年代理衛生署長涂醒哲被污衊「舔耳案」，她跟著藍營叫囂，被民進黨停權，但她主動退黨，從此與民進黨恩斷義絕。後來更加入她曾經揚言要消滅的國民黨，現在更異軍突起當選國民黨主席，創下個人的政治顛峰。敘述鄭麗文的政治生涯轉折，並非單純的事實呈現，而是展現台灣政壇近年一種奇特的異象，那就是政治人物的變節或者稱為「改宗」，似乎不會遭到質疑、唾棄，反而可以攀上政治高峰。令人憂心的是，一年多以來藍白合全面宰制立法院，強化立委職權，藉著擴權意圖弱化民進黨政府，當初民眾黨主席黃國昌與藍營的合作，理念未必合拍，但符合政治利益的考量，因此頗受質疑。如今藍白主席皆為政治變節者，同樣具有強烈的仇綠甚於中共情結，與任何黨派都可合作，唯獨反綠是堅定不移的信仰，使得藍白未來繼續合流不再有違和感。這對台灣是福是禍？不難判斷。

整體而論，鄭麗文成為國民黨主席，呈現幾個特色。首先是中國明目張膽介選，演算法成為藍營的造王者；其次，曾經的獨派變成台灣最大統派組織的領導人；三是以藍白兩黨主席對民進黨具有不共戴天之仇的恨意，勢必繼續在立法院合力壓制本土政權，而且更加肆無忌憚；尤要者，國民黨與民眾黨的合作，不但逾越道德層面，更是踩踏法律底限。最後，藍白合表面上針對民進黨，似乎只是政黨之爭，但其後果則是削弱台灣抗中的靭性，對台灣的民主、自由與主權的威脅日益巨大，台灣淪入更為險峻的境地。

中國對台灣選舉的介入早已有之，於今尤烈，而且以前是打綠助藍，現在卻選擇藍營主席的目標人選，出動網軍力助鄭麗文，打壓郝龍斌，顯示中共並未因為鄭出身綠營，曾力倡台獨而有所顧忌；也沒有因為郝屬正藍軍、國民黨黨國之後，而手下留情。其統戰分化手法日益靈活，完成目標至上，不再糾結於個別政治人物的過去。近日中共對台部分網紅的拉攏，特別是以往標榜反紅媒、反國民黨、反中的館長訪中之後，言必稱中國之進步，要台灣人以當中國人為榮，統戰之成效，令人訝異。耐人尋味的是，館長要讓台灣人成為中國人，與鄭麗文選黨主席的承諾，「未來所有台灣人都會自豪自信地說『我是中國人』，這才是國民黨要做的事。」竟然同聲一氣，顯見中國介入台灣政局已繳出一張好的成績單。

當然，國民黨主席選舉結果影響最大的是國內政局。過去一年多，藍白雖未能取得總統大選勝利，但兩者的國會席次相加，已握有絕對多數，因此以政黨利益為標準，擴大國會職權、亂刪總預算、搶奪中央財源、癱瘓憲法法庭、弱化國防等，凡是不利於台灣者，皆在藍白打著制衡民進黨名義下，不顧民主程序的合法性與政治道德的正當性，強悍加以通過。大罷免固然一案無成，但在民間罷團的推動下，竟能形成一股大風潮，顯現國人對藍白在國會恣意妄為的反感。然而，因為大罷免的失敗，造成藍白不但未反省，反而認為所作所為獲得民意支持，因而可能在未來的會期中變本加厲。加上鄭麗文成為國民黨主席，大大強化了既有反台組合的力道。原本的國民黨總召傅崐萁、民眾黨立院總召黃國昌、議事不中立的立法院長韓國瑜，形成立院的「邪惡三角」，如今再加上一個強烈反綠的鄭麗文，立法院恐怕再難有寧日。

最可議的是，藍白合除了欠缺政治道德性，更常挑戰法律底限。藍營丟掉政權久矣，難以想像司法漸獲獨立，未受控於政治力的進步成果，一旦本身涉及司法案件，皆指責是民進黨的司法迫害。今年罷免案的死亡連署涉案黨工大抵被起訴，犯罪證據確鑿，但國民黨領導階層不僅未見道歉，甚至採取力抗司法的反民主行徑。怪異的是，藍營合作的對象民眾黨，更是凡事皆歸咎於民進黨、賴清德的政治迫害。然而，包括柯文哲已在法庭上坦承收受金主的巨額資金，以及黃國昌被爆長期跟監政敵的「黨駭狗媒」組合，其資金來源與目的為何，是否觸犯國安法、反滲透法，檢調已在偵辦之中。但對於白營重要領導人的涉及重案，藍營竟然可以毫不保留地背書，完全否定司法。因此可以斷言，鄭麗文當選國民黨主席之後，藍白合勢必不斷碰撞道德與法律的底限，這將是台灣另一個階段重大挑戰的開始。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書