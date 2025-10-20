社論》鄭麗文勝選之後

國民黨主席選舉，由出身民進黨、曾經主張台獨的鄭麗文勝出，對國民黨的走向與台灣的影響，有待密切觀察與深入分析。（資料照）

國民黨主席選舉由鄭麗文勝出，一個出身民進黨、曾經主張台獨，在政治光譜上屬於深綠，最後「由綠轉藍再轉紅」的政治變節者，竟然打敗了政治經歷豐厚，正藍軍、戰鬥藍全力支持的郝龍斌，此一結果並未令人感到訝異，但其對國民黨的走向與台灣的影響，有待密切觀察與深入分析。

鄭麗文學生時期積極參與野百合學運，又曾加入「外省人台灣獨立促進會」，一九九六年國大代表選舉，鄭麗文以台北市第一選區最高票當選國代。本是閃閃發光的綠營新星，但在二〇〇一年投入民進黨立委初選失敗後，便與民進黨漸行漸遠，二〇〇二年代理衛生署長涂醒哲被污衊「舔耳案」，她跟著藍營叫囂，被民進黨停權，但她主動退黨，從此與民進黨恩斷義絕。後來更加入她曾經揚言要消滅的國民黨，現在更異軍突起當選國民黨主席，創下個人的政治顛峰。敘述鄭麗文的政治生涯轉折，並非單純的事實呈現，而是展現台灣政壇近年一種奇特的異象，那就是政治人物的變節或者稱為「改宗」，似乎不會遭到質疑、唾棄，反而可以攀上政治高峰。令人憂心的是，一年多以來藍白合全面宰制立法院，強化立委職權，藉著擴權意圖弱化民進黨政府，當初民眾黨主席黃國昌與藍營的合作，理念未必合拍，但符合政治利益的考量，因此頗受質疑。如今藍白主席皆為政治變節者，同樣具有強烈的仇綠甚於中共情結，與任何黨派都可合作，唯獨反綠是堅定不移的信仰，使得藍白未來繼續合流不再有違和感。這對台灣是福是禍？不難判斷。

整體而論，鄭麗文成為國民黨主席，呈現幾個特色。首先是中國明目張膽介選，演算法成為藍營的造王者；其次，曾經的獨派變成台灣最大統派組織的領導人；三是以藍白兩黨主席對民進黨具有不共戴天之仇的恨意，勢必繼續在立法院合力壓制本土政權，而且更加肆無忌憚；尤要者，國民黨與民眾黨的合作，不但逾越道德層面，更是踩踏法律底限。最後，藍白合表面上針對民進黨，似乎只是政黨之爭，但其後果則是削弱台灣抗中的靭性，對台灣的民主、自由與主權的威脅日益巨大，台灣淪入更為險峻的境地。

中國對台灣選舉的介入早已有之，於今尤烈，而且以前是打綠助藍，現在卻選擇藍營主席的目標人選，出動網軍力助鄭麗文，打壓郝龍斌，顯示中共並未因為鄭出身綠營，曾力倡台獨而有所顧忌；也沒有因為郝屬正藍軍、國民黨黨國之後，而手下留情。其統戰分化手法日益靈活，完成目標至上，不再糾結於個別政治人物的過去。近日中共對台部分網紅的拉攏，特別是以往標榜反紅媒、反國民黨、反中的館長訪中之後，言必稱中國之進步，要台灣人以當中國人為榮，統戰之成效，令人訝異。耐人尋味的是，館長要讓台灣人成為中國人，與鄭麗文選黨主席的承諾，「未來所有台灣人都會自豪自信地說『我是中國人』，這才是國民黨要做的事。」竟然同聲一氣，顯見中國介入台灣政局已繳出一張好的成績單。

當然，國民黨主席選舉結果影響最大的是國內政局。過去一年多，藍白雖未能取得總統大選勝利，但兩者的國會席次相加，已握有絕對多數，因此以政黨利益為標準，擴大國會職權、亂刪總預算、搶奪中央財源、癱瘓憲法法庭、弱化國防等，凡是不利於台灣者，皆在藍白打著制衡民進黨名義下，不顧民主程序的合法性與政治道德的正當性，強悍加以通過。大罷免固然一案無成，但在民間罷團的推動下，竟能形成一股大風潮，顯現國人對藍白在國會恣意妄為的反感。然而，因為大罷免的失敗，造成藍白不但未反省，反而認為所作所為獲得民意支持，因而可能在未來的會期中變本加厲。加上鄭麗文成為國民黨主席，大大強化了既有反台組合的力道。原本的國民黨總召傅崐萁、民眾黨立院總召黃國昌、議事不中立的立法院長韓國瑜，形成立院的「邪惡三角」，如今再加上一個強烈反綠的鄭麗文，立法院恐怕再難有寧日。

最可議的是，藍白合除了欠缺政治道德性，更常挑戰法律底限。藍營丟掉政權久矣，難以想像司法漸獲獨立，未受控於政治力的進步成果，一旦本身涉及司法案件，皆指責是民進黨的司法迫害。今年罷免案的死亡連署涉案黨工大抵被起訴，犯罪證據確鑿，但國民黨領導階層不僅未見道歉，甚至採取力抗司法的反民主行徑。怪異的是，藍營合作的對象民眾黨，更是凡事皆歸咎於民進黨、賴清德的政治迫害。然而，包括柯文哲已在法庭上坦承收受金主的巨額資金，以及黃國昌被爆長期跟監政敵的「黨駭狗媒」組合，其資金來源與目的為何，是否觸犯國安法、反滲透法，檢調已在偵辦之中。但對於白營重要領導人的涉及重案，藍營竟然可以毫不保留地背書，完全否定司法。因此可以斷言，鄭麗文當選國民黨主席之後，藍白合勢必不斷碰撞道德與法律的底限，這將是台灣另一個階段重大挑戰的開始。

