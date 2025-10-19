自由廣場》從北車到松山：蔣市長的城市安全治理不合格

◎ 李立聖

近期，台北車站發生公然性侵事件，松山區也傳出街友涉嫌性侵女性的案件。兩起事件震撼社會。再次提醒我們，安全的城市不僅仰賴警力與監視器，更需有溫度的社會支持與即時反應機制。當社會安全網出現破口，政府與人民都必須共同面對，而市府作為更顯關鍵。

台北車站與松山兩起案件，揭露公民勇氣的缺席與政府制度的鬆散。北車事件中，眾目睽睽之下竟無人即時報警，反映社會缺乏旁觀者介入意識。市府應推動「旁觀者介入宣導計畫」，讓民眾了解如何在安全情況下協助受害者，並透過法制保障成為公民的後盾。松山事件則顯示市府在街友追蹤與關懷機制長期鬆散，跨局處協作不足、資訊不流通，使高風險個案游離體制外。市府應確實檢討制度並落實追蹤關懷，讓弱勢者不再被遺忘，社會安全網才能真正發揮作用。

然而，面對這兩起事件，北市府僅提出五項改善方案，但多半治標不治本，缺乏對社福與警政系統的檢討，也未釐清事件的根本脈絡，更沒有提出具體的事前預防策略。當政府的作為僅停留在表層補救，而不面對體制缺陷，城市安全就無法真正被守護。

北車事件需人民的勇氣與政府的支持，松山事件則凸顯蔣市府的消極與缺乏制度反省。蔣市長一再提及要打造「宜居幸福城市」，卻忽略城市角落的安全裂縫與面臨的困境，這座城市的幸福將只是幻影。真正的幸福安全城市，應讓弱勢者被照顧、被害者被保護、旁觀者敢於行動。唯有當市府誠實面對問題、承擔責任，台北才可能成為一座安全、宜居又有溫度的城市。

（作者為社會工作師、政治工作者）

