自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》從鋼鐵港都到粉紅城市：高雄的華麗變身

2025/10/19 05:30

◎ 墨客

BLACKPINK來高雄開唱前夕，整座城市瞬間染上粉紅色。六大地標同步點燈，百貨、商圈跟進，整個城市變成一場「沉浸式品牌秀」。有人問：為什麼只有高雄能做到這樣？答案是：這不是偶然的爆紅，而是十年來的品牌佈局。

二〇一三年「黃色小鴨」初試啼聲，讓高雄首次以港灣為舞台，創造三九〇萬人次觀光熱潮。接著五月天跨年、大港開唱、台灣燈會、Coldplay到 BLACKPINK，活動一場接一場，城市從展演港變成流行舞台。這不是運氣，而是十年「策展城市」的成果。高雄懂得用活動說故事，讓每次熱潮都成為城市記憶。

高雄有完整的「可策展場域群組」，從愛河灣到駁二，全在卅分鐘生活圈內，天生是拍照、點燈的好舞台。此外，效率高的跨局處整合早成默契，交通、電力、觀光一次到位。另外，高雄的光之穹頂、大港橋、音樂中心，本身就是舞台。別的城市要搭景，高雄只要點燈。

高雄市府做活動，不是為了「一場熱鬧」，而是「長期品牌」。黃色小鴨後，商圈推主題餐、旅宿配套優惠，形成「活動，觀光，消費，品牌再投資」的循環。

去年雙鴨展出卅天吸引九百萬人、創造一四〇億元觀光效益，比二〇一三年成長十倍。二〇二三年高雄共舉辦一一七場大型演唱會，吸引一三九萬人次、創造四十五億元收益；去年更成長到一五七場、一七一萬人次、五十七億元產值。Coldplay演唱會兩日吸十七萬人、創造五．五億觀光收入，疏運清場八十八分鐘完成，成為國際典範。

黃色小鴨讓高雄成為港灣展演城市；五月天跨年讓城市變成音樂舞台；Coldplay 帶來國際規格；BLACKPINK 讓城市與粉絲共創品牌色。高雄的行銷，從一場活動，進化為能自己說故事的品牌。當其他城市還在「借流量」，高雄已在「創造流量」。這十年，高雄用光影、音樂與故事，完成了一座城市的品牌蛻變。行銷的最高境界，不是讓活動被記住，而是讓城市本身成為品牌。

（作者為國中教師）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書