自由廣場》從鋼鐵港都到粉紅城市：高雄的華麗變身

BLACKPINK來高雄開唱前夕，整座城市瞬間染上粉紅色。六大地標同步點燈，百貨、商圈跟進，整個城市變成一場「沉浸式品牌秀」。有人問：為什麼只有高雄能做到這樣？答案是：這不是偶然的爆紅，而是十年來的品牌佈局。

二〇一三年「黃色小鴨」初試啼聲，讓高雄首次以港灣為舞台，創造三九〇萬人次觀光熱潮。接著五月天跨年、大港開唱、台灣燈會、Coldplay到 BLACKPINK，活動一場接一場，城市從展演港變成流行舞台。這不是運氣，而是十年「策展城市」的成果。高雄懂得用活動說故事，讓每次熱潮都成為城市記憶。

高雄有完整的「可策展場域群組」，從愛河灣到駁二，全在卅分鐘生活圈內，天生是拍照、點燈的好舞台。此外，效率高的跨局處整合早成默契，交通、電力、觀光一次到位。另外，高雄的光之穹頂、大港橋、音樂中心，本身就是舞台。別的城市要搭景，高雄只要點燈。

高雄市府做活動，不是為了「一場熱鬧」，而是「長期品牌」。黃色小鴨後，商圈推主題餐、旅宿配套優惠，形成「活動，觀光，消費，品牌再投資」的循環。

去年雙鴨展出卅天吸引九百萬人、創造一四〇億元觀光效益，比二〇一三年成長十倍。二〇二三年高雄共舉辦一一七場大型演唱會，吸引一三九萬人次、創造四十五億元收益；去年更成長到一五七場、一七一萬人次、五十七億元產值。Coldplay演唱會兩日吸十七萬人、創造五．五億觀光收入，疏運清場八十八分鐘完成，成為國際典範。

黃色小鴨讓高雄成為港灣展演城市；五月天跨年讓城市變成音樂舞台；Coldplay 帶來國際規格；BLACKPINK 讓城市與粉絲共創品牌色。高雄的行銷，從一場活動，進化為能自己說故事的品牌。當其他城市還在「借流量」，高雄已在「創造流量」。這十年，高雄用光影、音樂與故事，完成了一座城市的品牌蛻變。行銷的最高境界，不是讓活動被記住，而是讓城市本身成為品牌。

（作者為國中教師）

