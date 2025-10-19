自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》當「清洗」軍頭成常態 談共軍「戰力」的虛實

2025/10/19 05:30

◎ 衛重華

近日，中共解放軍發言人張曉剛大校公布了中共軍中高層集體潰敗的重大醜聞，顯示不只是個別將領出事，而是一整個權力與利益編織成的共犯結構正被挖出。被開除黨籍與軍籍的九人，包括中央軍委副主席何衛東、前軍委政治工作部主任苗華、原戰區司令與政委、火箭軍與武警高階指揮官等將領，涵蓋聯合作戰、東部戰區、陸海軍與火箭軍，可說是習近平多年來重點培植、號稱「聽黨指揮」的主力幹部，如今一夕全軍覆沒，反而揭露了中共軍中忠誠幻象的破產。

過去這些人曾頻繁缺席閱兵、慶典與軍事演習，引發外界質疑，如今證實果然涉及「嚴重違紀違法」。但中共至今未公布具體罪狀，顯示整肅背後並非單純貪腐，而可能涉及更深層的政治鬥爭與派系鬥爭，甚至對習近平「備戰統台」戰略的根本動搖。

當這些被拔除的將官，原本正是主導對台作戰計畫的骨幹，這波清洗等於讓中共原本已在空轉的軍事計畫陷入癱瘓邊緣。

更詭異的是，中共至今未補齊這些高階職位，顯示習近平已不再信任任何將領，連自己提拔的人也不例外。他所依賴的不是系統性軍事規劃，而是靠不斷換將、不斷懲戒、不斷恐嚇來鞏固政權。於是，我們看到中共對外必須搞福建艦試航、大閱兵與殲-20艦載機展演來營造「強軍」假象，實際上，這一切不過是紙老虎虛構出的軍事幻景。

一支必須靠模型、投影、動畫與剪接手法來「展示戰力」的軍隊，能打仗嗎？一個連副主席都無法信任的最高領導人，還能指揮作戰嗎？當清洗成為軍事管理的常態，當上將成為階下囚的代名詞，中共軍隊的「戰力」其實已被政治鬥爭消耗殆盡。表面是整肅，實為潰敗；表面是強化戰備，實為掩蓋腐朽。這樣的軍隊，不足懼，卻更危險，因為它只能用極端手段來掩飾自身的失能與虛弱。

（作者為軍人）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書