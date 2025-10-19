自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》「我是台灣人」徽章 南韓反中浪潮下的共鳴

2025/10/19 05:30

◎ 楊智強

近來，南韓社會的反中情緒達到新高，不僅民間激烈抗議中國旅客的免簽政策，街頭示威聲浪此起彼伏，民族主義情緒升溫。我國旅客佩戴印有「我是台灣人」的徽章成為一種普遍現象，反映了台灣人在東亞錯綜複雜的政治社會環境中的特殊處境。

過去幾年，中國對南韓實施「限韓令」及經濟報復，不僅讓娛樂旅遊產業損失數百億美元，也摧毀南韓社會對中共的信任；再加上「東北工程」、「泡菜起源」等文化爭端，不斷深化對中國的負面觀感，甚至形成一種「文化潔癖式民族主義」，南韓力求切割與中國的文化與歷史連結，持續推動去中化。政治上，台灣作為民主自由的鄰近夥伴，自然成為南韓願意接納的對象。

由此產生的「我是台灣人」徽章，是對南韓反中情緒的直接反應，也是台灣人為避免因語言和外貌而被誤認中國人的智慧自衛。這種自我標示，一方面保障自身旅行安全，另一方面也揭示了台灣在國際政治環境中的微妙身份，既非大國也非完全安全，需在地緣政治風暴中精準定位自己。

這現象其實也是全球對中國日益警惕的縮影，反中情緒雖在不同社會因語境而異，但普遍指向一種從經濟戰略到文化自主的多層面反制。尤其是在台海局勢持續緊繃的背景下，各國更強化自身防範，力求避免在中國的強權政治中被動受制。

南韓反中與台灣徽章事件，不僅是地區政治問題，更表徵全球對中共鴨霸的警惕與抵抗。此事提醒我們，在全球政治多元與分歧加劇的今日，唯有清楚標示身份、堅守民主自由價值，才能在國際舞台爭取尊重與自保。世界正走向越來越多國家提防甚至厭惡中國的趨勢，這既是挑戰，也是台灣與民主陣營自我定位與團結的契機。

（作者為社會科教師）

