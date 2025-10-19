自由廣場》紅統屬意人選 國民黨全面「傾中」？！

◎ 陳啟濃

鄭麗文在境外訊息鋪天蓋地「加持」下，順利當選中國國民黨主席，相對下郝龍斌比較溫文屬於鴿派，鄭麗文的領導風格偏向鷹派。未來在鄭麗文帶領下的中國國民黨會有怎麼樣的發展，其實可以有一些預測。

首先，她一定會大大的傾中，她認為她是中國人，她認為需要和平，只是用錯方法，她更支持馬英九的「一中共識」。所以以後的國民黨會越來越往中國靠靠攏，台灣人不必期待國民黨會走向本土化，更會跟以台灣為主體的政治理想，漸行漸遠。

其次，國民黨立法院以後更會採取抗爭對立的立場，賴政府要做好準備，國民黨立院黨團，應該會有更多「傾中」、「毀台」的法案出現。在鷹派黨主席的領導下，只要黨中央的意志，一定要立法院貫徹到底。

最後，在政黨合作方面，民眾黨如果想要投靠國民黨，將會很難分到一杯羹，民眾黨將會埋沒在國民黨以自我為中心的浪潮中，毫不想進行所謂的讓利的政治伎倆。

推估國民黨在鄭麗文帶領下，會走一條自我封閉自我膨脹的荒唐道路，越來越沒有民主文化，對於務實的國家認同更會唾棄，轉而成為中共統一台灣的馬前卒。

因為在競選期間，鄭麗文受到中國境外訊息的協助，即使不講是中共欽點人選，但至少也是對中共統戰台灣更能配合的國民黨主席人選。

（作者為政治評論員）

