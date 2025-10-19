自由電子報
自由廣場》鄭麗文當選國民黨新黨魁／中共3有利 台灣大警訊

2025/10/19 05:30

◎ 王宏仁

中國國民黨這次的黨主席選舉，看似是藍營內部權力的重新洗牌，但更像是一場兩岸輿論戰的延伸。如果說誰應該最開心，那恐怕不是國民黨的支持者，而是中國共產黨。國台辦對這場選舉只用一句「關注」帶過，顯得太過保守與輕描淡寫；事實上，北京應該要「大大恭喜」鄭麗文的當選，因為這場黨內選舉，傳遞出三個對中共有利、對台灣卻極具警訊的訊息。

第一，這是中共「介選成功」的一次實驗。不論北京是出於測試輿論操作能力，還是刻意干預藍營權力結構，從結果來看都達到了預期效果。郝龍斌原本被視為穩健老將，台北市又是他的政治本命區，卻從開票一開始就一路落後鄭麗文。這不僅代表傳統組織動員失效，更顯示「網路空戰」和「外部訊息干擾」已對藍營內部形成實質影響。

第二，鄭麗文的勝選，象徵中共對「九二共識」論述的再度勝利。從二〇一九年習近平在《告台灣同胞書》四十週年講話起，北京就明確將「九二共識」與「一國兩制」畫上等號。如今，一位在選舉中明確擁護九二共識的候選人登上國民黨主席寶座，等於向所有藍營政治人物發出訊號：若想獲得中共的好感與支持，模糊論述、強調「中華民國」都不再管用，唯有回到「一中框架」才有出路。郝龍斌提出「不獨不武」、自稱「不舔共」的策略，最終卻成為失敗教材。

第三，這場選舉揭示台灣選舉策略的轉變——空戰取代陸戰，輿論取代組織。新社群媒體與演算法能夠重塑選舉，讓人們在資訊戰中形成情緒動員。郝龍斌並非沒有資源，也不乏大咖背書，但在社群聲量與網路互動上，始終被鄭麗文壓制。這意味著，在未來的任何台灣選舉中，外部勢力若掌握社群平台操作與內容推播能力，就能影響台灣民主的方向。

這場選舉並不只是國民黨的家務事，而是全體台灣社會的問題。國民黨作為最大在野黨，長期在立法院對重大預算案與國防議題扮演關鍵角色。如果黨主席的誕生受到外力操弄，影響的不只是黨內路線，更會削弱政府施政與國家安全防線。這不是陰謀論，而是現實的制度風險。當中共能透過演算法與輿論操作介入在野黨領導選舉，下一步，也可能是影響地方選舉、總統選舉、乃至於你我的生活作息。

（作者為成大政治系教授、國策研究院執行長）

