自由共和國》陳永興／百年來台灣知識分子的悲劇─從《民報》和〈民眾黨〉的歷史談起(下)

我真的沒有想到，當時的黃國昌會變成今天的黃國昌這種樣子。（資料照）

陳永興／《民報》前創辦人

打過美好一仗

期待第四代知識份子奮起

在《民報》結束後，我從未尋找過任何財團或企業界人士求售《民報》，因公司既已解散，我覺得《民報》就回歸台灣歷史，而且我認為《民報》是屬於台灣社會的公共財。我只曾為文呼籲，希望有年輕一代的知識分子能繼承《民報》精神，繼續將《民報》這樣值得珍惜的媒體延續下去，為台灣社會的民主、自由、人權和台灣人的尊嚴繼續努力。

後來太陽花學運出身的黃國昌老師來找我，說如果他能找到一批太陽花世代的年輕人願意接辦《民報》，我是否贊成？其實，我發行《民報》那一年（二〇一四年）正好就是發生太陽花學運的時候，我們《民報》是第一家報導學生衝進立法院的媒體。我們的記者當時用隨身攜帶的iPad，用夾腳拖撐住，做了現場實況轉播，當時是第一張傳出來的太陽花學子攻占立法院的照片，《民報》當時也發行快報，特別做了詳盡報導。所以當黃國昌老師來找我時，我樂觀其成，就鼓勵他和年輕人來將《民報》延續下去，發揮《民報》的台灣人知識分子犧牲奉獻、為台灣發聲的傳統。

我真的沒有想到，當時的黃國昌會變成今天的黃國昌這種樣子，在黃國昌擔任時代力量主席的時候，我們有很多朋友還支持他，希望時代力量能扮演台灣本土反對黨的角色，發揮制衡監督的力量。

我也在時代力量成立的募款餐會上去為他們義賣籌款。就如同柯文哲醫師當初出來要競選台北市長時，我和許多醫界的朋友覺得他是一股清流而給予支持，我們也幫柯文哲募款，沒有想到後來柯文哲成立「民眾黨」之後會變成今天這種樣子。有時候我們這些支持台灣民主運動、無怨無悔的老朋友，不禁感慨是我們錯了？還是他們變了？

《民報》和〈民眾黨〉屬台灣人歷史公共財 未竟理想值得嚴肅看待

自從我主持的《民報》停刊後，《民報》似乎歷經了四次不同團隊經營。但我從來不曾過問是誰在做、請了什麼樣子的人擔任總編輯或記者，因為我從來不認為《民報》是屬於誰的。我認為《民報》是屬於台灣人的歷史公共財、是社會公器。就像「民眾黨」一樣，如果能認同《民報》和〈民眾黨〉的創立宗旨，珍惜台灣知識分子的傳承，發揮台灣人自主的尊嚴和精神，這樣來接手《民報》或〈民眾黨〉才有意義。如果不能傳承或不認同第一代台灣知識分子的情操，那大可另行取名，不需去讓《民報》和〈民眾黨〉受到汙名化。以今天台灣的民主開放社會要組織新的政黨或新的媒體是很容易的事，也不需要去背負歷史的責任和壓力。

我最後只能說，今天黃國昌和柯文哲所引起有關《民報》和「民眾黨」的種種不可思議爭論，值得社會大眾共同思考，尤其在面對中國文攻武嚇大肆滲透台灣社會的威脅下，國內又朝小野大的國會動盪不安，國際關稅貿易戰造成經濟危機，二〇一〇年代太陽花學運後的知識份子或今天所謂的年輕『小草』朋友，是否能了解百年來台灣知識分子的悲劇？百年來台灣人未竟的理想和追求的目標能否實現？

事實上，黨、政、軍退出媒體早已是台灣社會的共識，媒體作為公正監督的第四權，是否值得大家共同珍惜維護，媒體不該成為政爭的工具，《民報》和「民眾黨」都是台灣歷史的遺產，也是台灣社會的公共財，我想這是台灣知識份子共同的責任，也是我們要嚴肅反省的課題。

