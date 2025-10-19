自由共和國》劉佩真／當前AI產業格局與Nvidia戰略佈局的獨特視角

輝達執行長黃仁勳。（美聯社檔案照）

劉佩真／台經院產經資料庫總監、APIAA院士

Nvidia對於垂直整合與生態系核心化、削弱對手與創造護城河、回應政治壓力與「主權AI」趨勢的意圖相當顯著。（路透檔案照）

雖然Nvidia穩居全球AI巨擘的地位，但仍存有其隱憂，包括市場對於AI泡沫化質疑聲浪不斷，或是近期Nvidia受到美中談判角力的影響，不但降規版晶片輸中受到阻礙，且中國也啟動對於Nvidia反壟斷的調查；故為更加鞏固Nvidia的全球AI強權地位，並在地緣政治動盪中求取最適生存空間，同時應對來自各方的潛在威脅，公司首先宣布投資Intel 五十億美元，來呼應美國製造優先的政策外，最新又對OpenAI祭出高達一千億美元的投資合作項目，顯然Nvidia對於垂直整合與生態系核心化、削弱對手與創造護城河、回應政治壓力與「主權AI」趨勢的意圖相當顯著，背後代表著Nvidia正從單純的硬體供應商，轉變為一個集技術、資本與政治影響力於一身的AI巨獸。

首先，在垂直整合與生態系核心化方面，Nvidia早已不單純是GPU供應商，而是整個AI生態系的核心，透過投資OpenAI，Nvidia將自己與AI應用端的領導者綁定成命運共同體，不僅確保OpenAI這個最大客戶的GPU需求，也讓Nvidia的軟硬體解決方案在最前沿的AI技術上得到驗證，從而建立起難以撼動的技術壁壘，這種模式超越了單純的買賣關係，轉變為深度合作與股權捆綁。

其次，在削弱對手與創造護城河方面，可看出Nvidia不論是投資Intel或是OpenAI，都有直接削弱主要競爭對手的意涵，例如AMD與Broadcom的影響力，其中入股Intel能將其與Nvidia的生態系無縫整合，共同排擠AMD在伺服器和PC市場的空間，而與OpenAI的合作，則可能排擠Broadcom為OpenAI開發客製化晶片的機會，從而牢牢鎖住AI晶片的市場主導權。

再者，於呼應美國製造優先的政策方面，Nvidia積極與多國建立主權AI合作，不僅是為了擴大GPU銷售，也是為了在美中科技競賽的背景下，透過與各國的合作，Nvidia將自己定位為推動全球AI發展的關鍵力量，同時也符合美國政府的AI外交戰略，化解來自政治層面的壓力。

而這項超級合作案，台灣的AI供應鏈將毫無疑問成為相關的受惠者，反映出算力需求不斷突破天際，大型科技公司傾向於透過資本與策略結盟來鞏固地位，以及台灣在全球AI供應鏈中的核心地位，特別是先進製程與封裝、AI伺服器供應鏈、高階零組件與散熱系統等族群。

不過值得一提的是，Nvidia對OpenAI的巨額投資，再由OpenAI購買甲骨文的雲端服務，最終讓甲骨文向Nvidia採購晶片，這種資金閉環或循環交易模式，雖然能確保需求延續，但其基礎是建立在未經驗證的商業模式上；甚至Nvidia透過資本與技術雙重綁定，將OpenAI、甲骨文等關鍵玩家納入自身陣營，雖鞏固了市場地位，但同時也引發壟斷的擔憂，這種支配性地位的交易可能引來監管機構的關注，甚至影響其未來的商業決策，此部分值得後續持續進行觀察。

此外，近期AMD以股權換取OpenAI數百億美元大單，特別是協議中OpenAI獲得以極低成本（例如每股一美分）分階段購買AMD約十％股權的認股權證，其行使條件與採購量或AMD股價等技術里程碑掛鉤。事實上，AMD與OpenAI的合作不僅是一筆巨大的硬體交易，更是一個改變AI基礎設施競賽規則的戰略聯盟，它賦予AMD在AI晶片市場挑戰Nvidia的機會，同時也為OpenAI的長期算力需求提供了戰略性的多元化保障和創新的財務槓桿，此後續發展情勢值得關注。

整體來說，針對Nvidia與OpenAI宣布的一千億美元投資合作計畫，這項重大結盟對於AI產業、Nvidia本身以及台灣AI供應鏈將產生深遠的影響，此項合作並非單純的投資，而是建立一個超大型AI基礎設施的戰略性夥伴關係，意謂Nvidia將引領AI產業進入一個以「超大規模基礎設施」為核心的全新競爭格局，並將台灣在全球AI供應鏈中的地位推向一個新的高度；同時可預計也將迫使其他科技巨頭如Google、Meta等加速其AI投資，進一步加劇全球AI算力基礎設施的軍備競賽。

