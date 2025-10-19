自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 自由共和國

自由共和國》劉佩真／當前AI產業格局與Nvidia戰略佈局的獨特視角

2025/10/19 05:30

輝達執行長黃仁勳。（美聯社檔案照）輝達執行長黃仁勳。（美聯社檔案照）

劉佩真／台經院產經資料庫總監、APIAA院士

Nvidia對於垂直整合與生態系核心化、削弱對手與創造護城河、回應政治壓力與「主權AI」趨勢的意圖相當顯著。（路透檔案照）Nvidia對於垂直整合與生態系核心化、削弱對手與創造護城河、回應政治壓力與「主權AI」趨勢的意圖相當顯著。（路透檔案照）

雖然Nvidia穩居全球AI巨擘的地位，但仍存有其隱憂，包括市場對於AI泡沫化質疑聲浪不斷，或是近期Nvidia受到美中談判角力的影響，不但降規版晶片輸中受到阻礙，且中國也啟動對於Nvidia反壟斷的調查；故為更加鞏固Nvidia的全球AI強權地位，並在地緣政治動盪中求取最適生存空間，同時應對來自各方的潛在威脅，公司首先宣布投資Intel 五十億美元，來呼應美國製造優先的政策外，最新又對OpenAI祭出高達一千億美元的投資合作項目，顯然Nvidia對於垂直整合與生態系核心化、削弱對手與創造護城河、回應政治壓力與「主權AI」趨勢的意圖相當顯著，背後代表著Nvidia正從單純的硬體供應商，轉變為一個集技術、資本與政治影響力於一身的AI巨獸。

首先，在垂直整合與生態系核心化方面，Nvidia早已不單純是GPU供應商，而是整個AI生態系的核心，透過投資OpenAI，Nvidia將自己與AI應用端的領導者綁定成命運共同體，不僅確保OpenAI這個最大客戶的GPU需求，也讓Nvidia的軟硬體解決方案在最前沿的AI技術上得到驗證，從而建立起難以撼動的技術壁壘，這種模式超越了單純的買賣關係，轉變為深度合作與股權捆綁。

其次，在削弱對手與創造護城河方面，可看出Nvidia不論是投資Intel或是OpenAI，都有直接削弱主要競爭對手的意涵，例如AMD與Broadcom的影響力，其中入股Intel能將其與Nvidia的生態系無縫整合，共同排擠AMD在伺服器和PC市場的空間，而與OpenAI的合作，則可能排擠Broadcom為OpenAI開發客製化晶片的機會，從而牢牢鎖住AI晶片的市場主導權。

再者，於呼應美國製造優先的政策方面，Nvidia積極與多國建立主權AI合作，不僅是為了擴大GPU銷售，也是為了在美中科技競賽的背景下，透過與各國的合作，Nvidia將自己定位為推動全球AI發展的關鍵力量，同時也符合美國政府的AI外交戰略，化解來自政治層面的壓力。

而這項超級合作案，台灣的AI供應鏈將毫無疑問成為相關的受惠者，反映出算力需求不斷突破天際，大型科技公司傾向於透過資本與策略結盟來鞏固地位，以及台灣在全球AI供應鏈中的核心地位，特別是先進製程與封裝、AI伺服器供應鏈、高階零組件與散熱系統等族群。

不過值得一提的是，Nvidia對OpenAI的巨額投資，再由OpenAI購買甲骨文的雲端服務，最終讓甲骨文向Nvidia採購晶片，這種資金閉環或循環交易模式，雖然能確保需求延續，但其基礎是建立在未經驗證的商業模式上；甚至Nvidia透過資本與技術雙重綁定，將OpenAI、甲骨文等關鍵玩家納入自身陣營，雖鞏固了市場地位，但同時也引發壟斷的擔憂，這種支配性地位的交易可能引來監管機構的關注，甚至影響其未來的商業決策，此部分值得後續持續進行觀察。

此外，近期AMD以股權換取OpenAI數百億美元大單，特別是協議中OpenAI獲得以極低成本（例如每股一美分）分階段購買AMD約十％股權的認股權證，其行使條件與採購量或AMD股價等技術里程碑掛鉤。事實上，AMD與OpenAI的合作不僅是一筆巨大的硬體交易，更是一個改變AI基礎設施競賽規則的戰略聯盟，它賦予AMD在AI晶片市場挑戰Nvidia的機會，同時也為OpenAI的長期算力需求提供了戰略性的多元化保障和創新的財務槓桿，此後續發展情勢值得關注。

整體來說，針對Nvidia與OpenAI宣布的一千億美元投資合作計畫，這項重大結盟對於AI產業、Nvidia本身以及台灣AI供應鏈將產生深遠的影響，此項合作並非單純的投資，而是建立一個超大型AI基礎設施的戰略性夥伴關係，意謂Nvidia將引領AI產業進入一個以「超大規模基礎設施」為核心的全新競爭格局，並將台灣在全球AI供應鏈中的地位推向一個新的高度；同時可預計也將迫使其他科技巨頭如Google、Meta等加速其AI投資，進一步加劇全球AI算力基礎設施的軍備競賽。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

《自由共和國》強力徵稿

《自由共和國》來稿請附：真實姓名、身分證字號、職業、通訊地址及戶籍地址（包括區里鄰）、夜間聯絡電話、銀行帳號（註明分行行名）及E-mail帳號。

刊出後次月，稿費將直接匯入作者銀行帳戶，並以E-mail通知。
文長1200字以內為宜，本報有刪改權，不願刪改者請註明；請自留底稿，不退稿；若不用，恕不另行通知；請勿一稿多投。

《自由共和國》所刊文章、漫畫，將於 「自由電子報」選用，不另外奉酬。
Email：republic@libertytimes.com.tw

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書