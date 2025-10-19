自由共和國》王美琇／當荒謬成為事實，反抗就是義務－－以「大樹理論」建構國家歷史

台灣最大的不正常是一個以「中國」為名的政黨中國國民黨，至今仍執意懷抱大中國意識形態，他的黨主席當選人還大聲宣揚：「要讓所有台灣人都很自豪地說我是中國人。」（資料照）

王美琇／辜寬敏基金會董事長

在我們國家裡，荒謬幾乎無所不在，就像大象一直都在客廳裡，但是大家都選擇視而不見。這樣的荒謬已經慢慢在蠶食我們的民主制度，蠶食我們習以為常的文明理性和常識邊界，讓國家處於極度不正常的狀態。

這種荒謬隨手拈來。從國家名字、國家歷史、空間地名和街道名字、節日訂定、國營企業和駐外單位名稱、政黨名字等，處處都充斥著「中國」的實質與意象。

無所不在的荒謬

諸如：我們的國家歷史究竟多有長？是從何時算起？是中華民國的一一四年？還是台灣的四百年或包含原住民族的上千年？我們的國慶為何是十月十日？是台灣的獨立紀念日嗎？不是。那是一九一一年武昌起義辛亥革命的開端，最終推翻滿清建立中華民國；可是那時台灣還是日本的殖民地，跟武昌起義毫無關係。這樣的國慶不很奇怪嗎？

再來，十月二十五日「光復節」又回來了，而且今年開始又放假。所謂的「光復」指的是，一九四五年二戰後中華民國蔣介石政府代表盟軍在台灣接受日本投降，由陳儀代表於該日接受日本投降書。然而蔣介石政權接收台灣並不是「光復」，而是「劫難」的開始：包括一九四七年二二八大屠殺和後來長達四十三年的白色恐怖統治，造成台灣菁英整個世代數萬人被蔣介石政權殺戮殆盡和獵捕入獄，數十萬家庭支離破碎、家破人亡。

至今全台各地都有中正路和蔣介石銅像，甚至在首都市中心還豎立一座碩大的中正紀念堂，繼續緬懷這位曾經實施獨裁統治並殺害無數台灣人的獨裁者。請問這代表什麼樣的價值？這是在羞辱民主或歌頌民主？

甚至，台灣最大的不正常是一個以「中國」為名的政黨中國國民黨，至今仍執意懷抱大中國意識形態，他的黨主席當選人還大聲宣揚：「要讓所有台灣人都很自豪地說我是中國人。」而隔壁如假包換的中國，正是處心積慮要併吞台灣的敵國。全世界的民主國家裡，你可曾聽過美國有英國自由黨？英國有美國共和黨？法國有德國社會黨？義大利有法國人民黨嗎？絕對沒有。只有台灣有一個以敵國命名的「中國國民黨」。

而且，至今台灣很多縣市的街道都充斥著中國的省名和地名。有一次我在台北大街小巷移動辦事，一整天下來赫然發現我幾乎「走不出中國」。這種荒謬感充斥在我們的生活周遭，甚至已侵入意識而我們渾然未覺。

建構台灣史觀刻不容緩

後殖民主義批判的先驅法農（Frantz Fanon）曾說：「所有的被殖民者都有精神官能症。他們不僅在文化上遭受嚴重的心靈創傷，甚至最終會對殖民者產生絕對的依戀。」至今仍有為數不少的台灣人死忠支持中國國民黨，即是最真實的寫照。

蔣氏政權和中國國民黨在台灣超過五十年的殖民統治，讓大中國意識形態長久壟罩在這塊土地上，帶來許多荒謬現象至今仍深深影響台灣。台灣在一九九〇年代初期從威權統治進入民主時代，錯失了處理轉型正義的最佳時機。沒有追究中國國民黨的罪責，沒有清理威權殘留的遺緒，致使中國國民黨至今從未向社會道歉、也從未深切反省，甚至繼續在政治場域上利用民主反民主，讓政治陷入混亂惡鬥的泥沼，更讓民主憲政體制搖搖欲墜。

換句話說，當今的政治亂象和民主脆弱正是由於轉型正義沒有處理；而轉型正義被汙名化和難以推動，更是因為我們從來沒有好好正視歷史記憶的傳承。一個有歷史意識覺醒的公民，對於現實政治亂象的理解，或許比較會有清晰的、不容易動搖的信念與判斷；反之，新世代年輕人如果缺乏台灣歷史意識的覺醒和省思，恐怕會在政治話術和短影音等破碎化資訊的操弄中，迷失掉對政治的理性判斷和對民主價值的深刻理解。

所以個人認為，如果我們沒有回到原點，回到「建構台灣史觀」的原點，並且認真地將歷史記憶傳承下去，恐怕我們國家未來依然會在政治惡鬥的爛泥中打滾。沒有台灣史觀的人民，無法建立一個正常的民主國家；甚至也無法建立一個正常的民主憲政體制。從民主憲政體制、日常生活到集體記憶，我們至今仍然和「大中國陰影」在鬼打架；不是嗎？

建構「台灣主體性史觀」的國家歷史，是建構一個正常民主國家的重要起點，更是維繫和穩定民主憲政體制最重要的基石。

以大樹理論建構國家歷史

《想像的共同體》作者納迪克．安德森（Benedict Anderson）曾說：「國家是一個想像的共同體。他是一個被記憶的共同體，一個擁有想像的歷史，同時用他自己的歷史記憶來定義自己的共同體。沒有國家能在缺乏國家歷史的情況下存在，他是存在國民心中不可抹滅的記憶。」然而存在台灣的政治現實是：藍營有藍營的歷史記憶，綠營有綠營的歷史記憶，但我們沒有共同的歷史記憶。

前南非大法官暨南非新憲法起草人奧比．薩克思（Albie Sachs）也曾說：「一群沒有共同記憶的人不可能組成國家，也不可能孕育出共同的公民精神。你不可能在同一塊土地上有一套白人的歷史、一套黑人歷史，而且兩者互不對話、各自表述，你需要有一套單一、普遍且被大多數人接受的國家歷史。」

沒有共同歷史的國家，注定成為分裂的國家，一如台灣。我們終究必須面對這樣的事實，尋求最大的認同共識。

個人認為，建構我們的國家歷史必須根植於這塊孕育世世代代台灣人的土地，我用「大樹理論」來說明：以「台灣主體性史觀」來建構我們的國家歷史，亦即從上千年來南島語系原住民住存在的歷史算起，歷經明清、荷蘭、西班牙、日本、國民黨來台至今的歷史軌跡，就像是一棵千年巍巍大樹昂然豎立在台灣的土地上。我們可以接受中國國民黨從一九四九年像一根枝椏嫁接到這棵大樹，成為大樹的一部份；但絕對無法接受將台灣這棵千年大樹連根拔起嫁接到中國。這就是「大樹理論」︱︱以台灣主體性史觀建構的國家歷史。

在反抗中找到存在意義

建立正確的國家史觀非常重要。因為，史觀會影響身分認同和國家認同；而認同會影響政治判斷與抉擇，以及安身立命的歸屬感。

小說家卡繆的作品貫穿著兩個重要的主軸：荒謬與反抗。他意識到世界的荒謬無所不在，在自我覺醒中產生反抗的行動，在拒絕荒謬的反抗中找到存在的價值。所以他說：「我反抗，故我們存在。」

活在台灣，荒謬無所不在。當荒謬成為事實，反抗就是一種義務。我們必須在反抗荒謬的過程中找到存在意義，從個體反抗到群體反抗，在反抗荒謬中創造集體的公共價值；甚至在漫長的反抗行動中，找到支撐我們持續前進、永不放棄的希望。

而那種希望，自始至終都蘊含著我們追求正常獨立國家的渴望，以及更崇高的生命價值與存在意義。

