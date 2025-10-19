自由電子報
星期專論》高市早苗的困局

2025/10/19 05:30

高市早苗贏得自民黨總裁選舉，可以從制度、結構，以及個人因素來解釋。（法新社檔案照）高市早苗贏得自民黨總裁選舉，可以從制度、結構，以及個人因素來解釋。（法新社檔案照）

◎松田康博

◎松田康博

日本政壇近期接連發生令人跌破眼鏡的大事。原本決意續任的石破茂首相，竟在一日之間改變主意，自民黨因此提前舉行總裁選舉，最終由高市早苗當選。然而，公明黨卻因為對高市領導團隊處理政治資金問題的方式感到不滿，宣布退出執政聯盟。因此，就連高市能否在首相指名選舉中當選，都變得不太確定。幾乎所有觀察者都認為，小泉進次郎當選總裁已成定局，但情勢為何出現逆轉？而高市總裁又將面臨什麼樣的挑戰？

麻生太郎的逆襲

高市早苗的勝選可以從制度、結構，以及個人因素來解釋。

九十一．五萬名自民黨黨員，有多數支持高市。在五位候選人中，高市在第一輪投票的得票率達四十％。自民黨員多為居住在非都會地區的高齡男性（俗稱「老土男」），比起一般選民，甚至比起二五〇〇萬名自民黨支持者，這群人更為保守。對他們而言，比起中間派的小泉，極右的高市更具人氣。換句話說，面對全國性選舉，高市被認為是較弱的「母雞」，從長遠選舉策略來看，多數國會議員本應轉而支持小泉。

在第一輪投票中，高市以僅十九票之差領先小泉，按理說，投票給第三名以下候選人的議員，若將選票轉投小泉，小泉應可逆轉勝。然而，結果卻完全相反。

關鍵在於麻生太郎巧妙利用選舉制度的策略判斷。麻生與第四名的小林鷹之和第五名的茂木敏充達成密約，「第一輪投票由我派系支持你，第二輪則請你與我們共同投給高市。高市將在人事安排上重用你們，以做為回報。」候選人若在總裁選舉的首輪得票過低，形同被判政治死刑。去年慘敗的三位候選人，今年都未再參選，也是這個原因。

於是，總裁選舉形成「第一名＋第四名＋第五名」的聯合陣線，高市在第二輪投票中，國會議員票也超越小泉。麻生去年支持高市落敗，今年則押中寶。由於小泉被普遍認為勝券在握，麻生即使支持他，也無法藉此賣人情；反之，高市若無麻生協助，根本不可能當選，麻生藉此可將政權內的影響力最大化。這是麻生獨創的策略，令眾多觀察者讚嘆其政治手腕。

最終，麻生成為實質上的「地下總裁」。黨執行部的新人事，延攬麻生派、舊茂木派、小林，以及涉及政治獻金醜聞的舊安倍派人物。但麻生等人的行動是基於私心，勉強拼湊的政治行動，已產生巨大的後遺症。

高市總裁上任即陷「困局」

麻生與高市最大的誤判，是與他們關係惡劣的公明黨選擇退出聯合政府。這一舉動帶來三重打擊：（一）首相當選與否變得不確定；（二）即使取得政權，為了通過預算與法案，必須增加與在野黨的協調，導致施政效率下降；（三）首相實質上喪失了國會解散權。

由於公明黨退出執政聯盟，一旦解散眾議院，自民黨將失去大量選票而慘敗。因此，即使高市順利成為首相，解散國會將成自殺行為。距離二〇二八年夏季的參議院選舉，將有數年時間沒有全國性選舉。在朝小野大的情況下，解散權又被封印的高市，遲早會陷入僵局。

另一方面，在野黨除非在安全保障、能源等基本政策上達成共識，否則難以推出共同的首相候選人。更何況，下次選舉自民黨預料將進一步失利，在野黨席次增加的可能性很高。在這種情況下，讓高市繼續苦撐少數政權、直至崩潰，比現在掌握執政權更有利。

然而，右派的日本維新會已明確表達願與自民黨合作的立場。若是極右的參政黨也加入其中，便可達到眾參兩院過半數席位，在野黨將無法通過內閣不信任案，預算與法案的通過也可能變得更加順利。問題在於，自民黨越是向右傾，中間偏左的公明黨就越難回到聯合政權中。若公明黨徹底放棄重返執政聯盟，該黨的全國支持者將票投給立憲民主黨，自民黨在下次選舉中恐將遭遇毀滅性的慘敗。另一方面，多個保守派政黨之間因爭奪相同的支持者，選舉合作也將變得困難。

日本，正邁向多黨割據的政治不穩定時代。

（作者松田康博為日本東京大學東洋文化研究所教授）

