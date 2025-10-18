自由廣場》孩子遭霸凌? 先別急著上網爆料

◎ 常遇秋

桃園市一名媽媽在臉書社團發文，指讀小一的兒子變成「人肉畫布」，臉、手和肚子都遭色筆塗鴉，經媽媽詢問，孩子「含淚告知」是「隔壁同學」欺負他，媽媽遂控訴孩子遭到霸凌，引發媒體報導。

然而，桃園市教育局公布調查結果，任課老師及同學都指出是那位學生「自行塗畫」臉部及身體，並非他人霸凌。這結果恐令家長瞠目結舌，不知如何是好。

請繼續往下閱讀...

筆者任教多年，對於這類「校園烏龍事件」是見怪不怪。針對校園發生霸凌疑雲，筆者提出幾點看法。當家長對孩童嚴厲「究責」時，孩童易因恐慌而說謊「卸責」，導致同學無辜「背責」，而老師也得無奈「負責」。這在教育現場屢見不鮮，家長乍見孩子變成「人肉畫布」，怒不可遏，這是人之常情。筆者建議，家長可以透過級任導師，了解「真相」。

如果，家長仍是不信任導師的調查結果，可再詢問「其他同學」，多方查證，以釐清真相。家長若仍堅信自家孩子的說法，不接受別人的言論，這時尚可透過體制內的「校事會議」釐清真相！

其次，建議家長千萬別「濫用」社群媒體，任意爆料。因為，萬一「真相」與家長的認知、孩子的說法剛好「相反」，而事情已經鬧大，這時家長又將如何收拾？

有些「被冤枉」的老師或學生，理解家長是心急誤事，或許可以原諒你。但是，其他同學的家長就不一定願意「原諒」，你若讓他的孩子受到委屈，他就可能請「律師」討回公道，這就難善了。

教育事件歸教育，讓校方或老師來處理，比家長上網亂爆料的法律風險更低。家長是成人，須負法律責任，這非事後道歉就可了事。建議家長三思而後行，勿因一時衝動，傷人又傷己，這將「得不償失」。

（作者是教育人員）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法