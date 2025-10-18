自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》數位國防 事關你我的生存

2025/10/18 05:30

◎ 張厚光

那天晚上，全台突如其來的停電。街道陷入黑暗，手機訊號消失，便利商店的收銀機一一當機。沒有人知道發生什麼事，只聽見遠方有人喊「不是天災，是駭客！」

如果這只是演練，我們該慶幸。

但若這是戰爭開端，你準備好了嗎？

過去，我們習慣把「國防」想像成戰機起飛、艦艇列陣、飛彈待發。但現代戰爭早已改變模樣，敵人可能還沒登陸，卻能癱瘓電網；不會開火，卻能讓銀行帳戶歸零。那一條看不見的「數位疆界」，如今成了國家主權的新前線。

一次得逞的網攻，足以讓城市停擺。美國曾模擬過，倘若電網遭駭，經濟損失將達每小時二十億美元；烏克蘭曾被俄羅斯駭入電力系統，超過二十三萬人陷入黑暗。這些都是現實警鐘。

台灣有超過九十%的能源、交通、金融運作仰賴網路連線，一旦關鍵基礎設施被攻擊，社會可能在數小時內陷入混亂。這就是為什麼「數位國防」不只是科技議題，而是攸關我們能否生活如常的「生存選擇」。

更關鍵的是「自主科技」。若晶片、雲端、甚至防火牆技術都依賴外國，就等於把家門鑰匙交給別人。台灣應該把「資安韌性」視為下一階段國安投資主軸：從晶片國產化、低軌衛星備援、到政府系統的加密標準，都要建立屬於自己的護城河。

但再強的技術，也抵不過一個疏忽的點擊。駭客攻擊常從最薄弱的一環滲透，一封釣魚信、一個假新聞。這意味著，每個公民都會是數位防線的一部分。學會辨識假訊息、保護個資、警覺連結，這不是工程師的專利，而是全民的「數位直覺」。

我們也須讓教育系統成為防線的一環。芬蘭早在十年前就把「媒體識讀」納入中學課程，成為對抗假訊息的世界典範。台灣若要建立真正的資訊免疫力，教育比設備更關鍵。

「數位國防」不是遙遠的軍事術語，而是每一次登入、每一次分享、每一次更新的選擇。這場看不見硝煙的戰爭，沒有前線與後方之分。

真正的國防，不只是戰場上那一聲巨響，而是每個人在黑暗中，仍能彼此連線、保持信任的能力。

（作者在漢翔航空從事製造）

