自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》從「小、短暫、令人愉悅」著手／以抖音之道還治抖音

2025/10/18 05:30

◎ 張經偉

加拿大廣播公司（CBC）的採訪，再次引發國人對「抖音世代」的擔憂。但我很少聽到討論，對於抖音有何替代方案？

「不入虎穴，焉得虎子。」欲協助兒少戒除「任何壞習慣」的第一個步驟，是要先肯定「該壞習慣所帶給兒少的效益」，從而尋獲具同樣效果而傷害較低的替代方案。例如：有些人自殘是為了「痛快」，而激烈運動、購物消費、辣味美食…也會啟動身體的「痛快」機制，且不濺血，故可作為替代方案。顯然我們也該先問：抖音到底為何如此吸引人？

清少納言(編按)進入平安宮廷侍奉皇后，《枕草子》統整了她們各項喜愛事物的三要素：「小、短暫、令人愉悅」。例如「櫻花瓣紛飛」、「小動物跳躍」等等。至江戶時代仍後繼有人：歌川國芳畫的貓、圓山應舉畫的狗…，日本開國後，西方畫家莫內、竇加、梵谷皆醉心日本藝術，梵谷尤然，一生困苦，卻被浮世繪吸引，顯然「小、短暫、令人愉悅」確實能療癒傷痕累累的心靈，不分國界。抖音上面一部部的搞笑短影音，不就是「小、短暫、令人愉悅」？

此至，抖音的替代方案就呼之欲出了：日本的動漫、韓國流行音樂K-POP。許多日本動漫迄今仍傳承「小、短暫、令人愉悅」，例如《吉伊卡哇》（日語「小可愛」之意），每一集僅一分鐘左右，內容平易逗趣，儼然是「短影音動畫」。韓國K-POP亦然，副歌往往就是「一詞彙搭配一動作」的小、短暫、令人愉悅，《APT.》就很明顯，抖音上的歌舞短影音，哪一首能如《APT.》紅遍全球？

既然對抖音世代的擔憂，皆為迫在眉睫的資安、統戰、學業、健康，那就姑且先別計較援引日韓產業是不是「挾日韓以自重」或「怎不多支持台灣本土娛樂產業」云云。不如就隨時隨地，我們多跟著孩子一起同樂於K-POP與日本動漫：兩者皆是受過全球肯定的「小、短暫、令人愉悅」，而且不含統戰宣傳，沒有政治意圖。

（作者是清大歷史碩士、中學歷史教師）

編按：清少納言是日本平安時代的才女，因創作日本最早的隨筆《枕草子》而名揚後世。《APT.》即阿帕次。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書