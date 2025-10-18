自由廣場》從「小、短暫、令人愉悅」著手／以抖音之道還治抖音

◎ 張經偉

加拿大廣播公司（CBC）的採訪，再次引發國人對「抖音世代」的擔憂。但我很少聽到討論，對於抖音有何替代方案？

「不入虎穴，焉得虎子。」欲協助兒少戒除「任何壞習慣」的第一個步驟，是要先肯定「該壞習慣所帶給兒少的效益」，從而尋獲具同樣效果而傷害較低的替代方案。例如：有些人自殘是為了「痛快」，而激烈運動、購物消費、辣味美食…也會啟動身體的「痛快」機制，且不濺血，故可作為替代方案。顯然我們也該先問：抖音到底為何如此吸引人？

請繼續往下閱讀...

清少納言(編按)進入平安宮廷侍奉皇后，《枕草子》統整了她們各項喜愛事物的三要素：「小、短暫、令人愉悅」。例如「櫻花瓣紛飛」、「小動物跳躍」等等。至江戶時代仍後繼有人：歌川國芳畫的貓、圓山應舉畫的狗…，日本開國後，西方畫家莫內、竇加、梵谷皆醉心日本藝術，梵谷尤然，一生困苦，卻被浮世繪吸引，顯然「小、短暫、令人愉悅」確實能療癒傷痕累累的心靈，不分國界。抖音上面一部部的搞笑短影音，不就是「小、短暫、令人愉悅」？

此至，抖音的替代方案就呼之欲出了：日本的動漫、韓國流行音樂K-POP。許多日本動漫迄今仍傳承「小、短暫、令人愉悅」，例如《吉伊卡哇》（日語「小可愛」之意），每一集僅一分鐘左右，內容平易逗趣，儼然是「短影音動畫」。韓國K-POP亦然，副歌往往就是「一詞彙搭配一動作」的小、短暫、令人愉悅，《APT.》就很明顯，抖音上的歌舞短影音，哪一首能如《APT.》紅遍全球？

既然對抖音世代的擔憂，皆為迫在眉睫的資安、統戰、學業、健康，那就姑且先別計較援引日韓產業是不是「挾日韓以自重」或「怎不多支持台灣本土娛樂產業」云云。不如就隨時隨地，我們多跟著孩子一起同樂於K-POP與日本動漫：兩者皆是受過全球肯定的「小、短暫、令人愉悅」，而且不含統戰宣傳，沒有政治意圖。

（作者是清大歷史碩士、中學歷史教師）

編按：清少納言是日本平安時代的才女，因創作日本最早的隨筆《枕草子》而名揚後世。《APT.》即阿帕次。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法