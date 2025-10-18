自由廣場》日本政局兩極對峙 高市孤軍峰迴路轉

◎ 王輝生

原本與自民黨長期結盟的公明黨退盟而引起的政治風暴，使高市早苗領導的自民黨一度陷入孤軍奮戰；立憲民主黨黨魁野田佳彥則趁機合縱連橫，串聯國民民主黨與日本維新會，試圖籌組「反自民聯盟」，並推舉國民民主黨魁玉木雄一郎為首相。擬炮製九〇年代「非自民聯合政府」。左派媒體推波助瀾、氣勢洶洶，彷彿將一夕變天。

四面楚歌中的轉機

三黨若加上公明黨，就能達標奪魁。然而，這場看似強勢的政治拼盤，內部仍有理念的南轅北轍。反觀四面楚歌的高市並未氣餒，她先向國民民主黨伸出橄欖枝，但玉木因心懷「首相夢」而態度曖昧，致形勢一度岌岌可危。

十五日峰回路轉，高市與維新會代表吉村洋文會談後，雙方達成共識。高市表示「合作之路已經打開」，吉村也表態「若政策協議成功，維新將支持高市」。翌日，雙方立即啟動政策協議，進展之快，震撼政壇。

政局棋盤的再布局

維新提出的「大阪副首都構想」已獲高市共鳴，其餘細節週五續談。與此同時，維新-國民-立民的三黨角力仍在持續，三黨最大矛盾在於憲法與安保路線：立民主張廢除安倍晉三內閣於二〇一五年通過的《和平安全法制》，認為其中允許自衛隊在特定情況下對外用武，已逾越憲法第九條「放棄戰爭」的界限，屬違憲；但國民與維新皆屬保守陣營，主張修憲、強化防衛體制。立民左傾、維新右轉、國民中間偏右，三黨在「修憲與安保」議題上毫無交集，恐難成局。

女首相的曙光

相較之下，公明退盟，自民仍穩居國會第一大黨，只要接攏維新或國民其中之一，即可讓「非自民聯盟」瓦解。

高市的政策與維新、國民多所契合。故不僅能化險為夷，更重新掌握主動權。如今維新與自民已進入「閣內協力」階段，「反自民聯盟」夢碎，高市首相之路再現曙光。

距離臨時國會召開僅剩三日。若自民與維新正式結盟，兩黨合計共二三一席，只差兩席即可過半。高市早苗可望於首輪投票就過半勝出，成為日本史上首位女性首相。

日本政局正立於歷史的轉捩點。當塵埃落定，這位「鐵娘子」或將以堅毅之姿，翻開新時代的篇章。

（作者是日本醫療法人輝生醫院理事長、京都大學醫學博士）

