自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》立委索資變成國安漏洞

2025/10/18 05:30

◎ 吳一法

立委黃國昌日前爆發狗仔跟監偷拍政治人物事件後，現在又被揭露他向中央廣播電台（央廣）索資，要求提供包括央廣褒忠分台十年來的歷次發射機數據資料，然而褒忠分台具有戰略性質，黃國昌的索資，再度引發國安漏洞危機。

面對索資造成的國安疑雲，黃國昌恐怕不能只以一句「有完沒完，故事寫完了沒有？」就想轉移話題，國安單位更應要求他說明索資的真正目的，並徹查央廣與相關單位釐清資料的流向，避免褒忠分台無法維持戰略運作。

根據文件顯示，黃國昌辦公室在今年八月底向央廣索資，拿到了央廣分台遷建整併計畫、採購短波發射機、天線等資料，以及發射天線使用執照影本，二〇一六年起褒忠分台歷次發射機所有工作數據等。位在雲林的央廣褒忠分台，成立近半世紀，主要任務是負責把聲音傳到海外，一旦發生戰爭，就提供由行政院使用，分散風險，且因它距離中國較近，被認為是重要的戰略性地點，平常由警政署保二總隊守護。

就央廣而言，在台北總台錄製的節目，必須透過屋頂的發射鐵塔，以微波打向高據圓山山頭的微波站，再居高越過高樓大廈、越過層層山巒，送到台北盆地之外的微波站，利用幾個微波站的接力而分送各地分台。最難的部份，則是透過分台的高功率發射機與高聳的各式天線電塔，以短波的形式傳送到台灣境外，其中，褒忠分台最遠可以把電波送到黑龍江，因此，戰略功能很強。

這次，黃國昌根據四年前的報導來索資，在央廣整併計畫早已驗收結案下，黃國昌索資到底是要做什麼？其中包括敏感性的歷次發射機所有工作數據，以及電台人員的輪班資料，是否會產生讓對岸滲透人員的危機？或讓對岸破解發射數據而失去傳輸功能？首須查明。

其次，黃國昌索資期間，央廣吳姓工程師四處具名檢舉央廣官網有資安問題，隨後就發生央廣官網九月間被置放五星旗、央廣新官網被置入中國的廣告、以及置換成合作廠商的官網畫面。這些網路工程的亂象，又豈只是巧合？若不查明，危機大矣。

（作者為法律事務工作者）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書