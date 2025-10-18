自由廣場》立委索資變成國安漏洞

◎ 吳一法

立委黃國昌日前爆發狗仔跟監偷拍政治人物事件後，現在又被揭露他向中央廣播電台（央廣）索資，要求提供包括央廣褒忠分台十年來的歷次發射機數據資料，然而褒忠分台具有戰略性質，黃國昌的索資，再度引發國安漏洞危機。

面對索資造成的國安疑雲，黃國昌恐怕不能只以一句「有完沒完，故事寫完了沒有？」就想轉移話題，國安單位更應要求他說明索資的真正目的，並徹查央廣與相關單位釐清資料的流向，避免褒忠分台無法維持戰略運作。

根據文件顯示，黃國昌辦公室在今年八月底向央廣索資，拿到了央廣分台遷建整併計畫、採購短波發射機、天線等資料，以及發射天線使用執照影本，二〇一六年起褒忠分台歷次發射機所有工作數據等。位在雲林的央廣褒忠分台，成立近半世紀，主要任務是負責把聲音傳到海外，一旦發生戰爭，就提供由行政院使用，分散風險，且因它距離中國較近，被認為是重要的戰略性地點，平常由警政署保二總隊守護。

就央廣而言，在台北總台錄製的節目，必須透過屋頂的發射鐵塔，以微波打向高據圓山山頭的微波站，再居高越過高樓大廈、越過層層山巒，送到台北盆地之外的微波站，利用幾個微波站的接力而分送各地分台。最難的部份，則是透過分台的高功率發射機與高聳的各式天線電塔，以短波的形式傳送到台灣境外，其中，褒忠分台最遠可以把電波送到黑龍江，因此，戰略功能很強。

這次，黃國昌根據四年前的報導來索資，在央廣整併計畫早已驗收結案下，黃國昌索資到底是要做什麼？其中包括敏感性的歷次發射機所有工作數據，以及電台人員的輪班資料，是否會產生讓對岸滲透人員的危機？或讓對岸破解發射數據而失去傳輸功能？首須查明。

其次，黃國昌索資期間，央廣吳姓工程師四處具名檢舉央廣官網有資安問題，隨後就發生央廣官網九月間被置放五星旗、央廣新官網被置入中國的廣告、以及置換成合作廠商的官網畫面。這些網路工程的亂象，又豈只是巧合？若不查明，危機大矣。

（作者為法律事務工作者）

