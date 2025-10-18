自由電子報
自由廣場》不想辦案的大法官下台吧！

2025/10/18 05:30

◎ 莊勝榮

台灣的大法官一旦被提名，經立法院同意後，可領取高薪，堪稱人見人羨的高官高薪人生勝利組。最近有三位大法官以憲法訴訟法新的規定須九人才能判決，而拒絕評議，引發議論。究竟是出席的五位大法官有理，還是拒絕出席的三位站得住腳？

台灣的大法官任期八年，八年薪水合計近三千萬，比當大學教授高出數倍，站在付薪水及升斗小民的角度看，他們坐領高薪，有理由拒絕評議嗎？萬一人民的案件恰好是亟待評議的案件，國人將作何感想？再看看，一、二、三審的法官們，案牘勞形，可以拒絕評議嗎？難道大法官就有拒絕評議而坐領乾薪的特權嗎？

以憲法訴訟法規定九人才能判決，這是自我閹割毀壞憲法法庭，拒絕保障人民權利的藉口。萬一立法院通過大法官人數減為零，這些拒絕評議的大法官，是否會為捍衛自己的官位及新台幣，判決這樣的法律違憲而無效？屆時他們會缺席評議嗎？會說法律通過零個大法官，所以他們不出席評議嗎？打死沒人相信！這種水準的大法官還能賴著不走，不下台嗎？人民心中自有一把尺，紛紛說「下台」吧！

台灣的大法官除了自動請辭及死亡，毫無淘汰機制，儼然是民主時代的皇帝。總統、立委均有罷免機制，總統還有彈劾制度，但大法官沒有任何彈劾、罷免機制，這絕對是憲法的漏洞。看看美國的大法官制度，除了退休、辭職、過世之外，尚有被彈劾機制。倘有不當行為或違法亂紀，可依彈劾程序罷免大法官，其程序是由眾議院以多數票通過（相當刑事起訴）後，參議院再舉行審判，須三分之二票數通過才能罷免大法官。

美國歷史上只有一個大法官被彈劾，一八〇四年的Samuel chase，理由是政治偏頗、濫用職權，但參議院未達三分之二，最終未通過。台灣的大法官則無任何彈劾、罷免機制，憲法或法律應該補救這個漏洞，避免人民辛苦繳了納稅錢，卻供養了找藉口不想辦案的大法官。

（作者是律師、第三屆國大代表）

