自由廣場》給台灣政客的警示 香港親中議員兔死狗烹

◎ 康駿銘

香港立法會多名資深親中議員，以各種理由宣布棄選「讓賢」，聲稱是為了推動立法會「換新血」，黨媒喉舌讚揚他們「功成身退」，彰顯「非凡的政治氣度」，但北京在背後「勸退」意味濃厚。

過去廿多年來，中國利用這些部份來自港英政府的班底，充作香港權力過渡的樣板棋子，透過所謂「蛇齋餅糉」（給年老選民小恩小惠）等手段鞏固親中勢力，幫北京執行如「廿三條」立法、《國安法》等政治任務。同時利用偽激進、偽本土勢力以削弱泛民主派勢力，幫中國在政治與金融上全面滲入、香港鋪平道路，直到二〇一九年反送中後，立法會全面實行「愛國者治港」，形同中國已完全掌握香港政治。這幫向北京表忠，為中國而獻祭香港自由、法治的前朝班底，終究不是根正苗紅的趙家人，只配當可割可棄的工具。

「兔死狗烹」是香港政壇在反送中後的寫照，國際城市香港已被轉化成為中國香港市之後，在地協力者「識趣」下台，好讓議會換上陌生的中國人「新血」。這些親中派消滅了政敵，原以為能過安穩好日子，最後自己也不保，只淪為北京「聯合次要敵人來打擊主要敵人」、「拉一派，打一派」的打手，如此被「統戰」的結果，正是中國國民黨的前車之鑑。

國民黨積極迎合中共，盼借北京之力消滅民進黨，外遭綠轉白的民眾黨挾反綠民粹大軍爭奪中共總代理，內遭綠轉藍的鄭麗文受惠於中共資訊戰水軍奧援強爭黨主席之位。國民黨大佬若不站在國家利益出來撥亂反正，未來就準備像中國香港資深親中派般「識趣讓賢」了。

香港處境已向藍白展現，再怎麼向中共表忠，在中共眼中，永遠都是外人，沒有資格分享黨的權力。國內的政治分歧應該用自己的力量處理，用政績、用形象爭取選民，而非像《三體》般引進不軌且失控的外力來幫助自己消滅政敵，最終只會禍及全國及自家政黨。

(作者是台灣基進國際部專員，原籍香港）

