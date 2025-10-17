自由電子報
自由廣場》法會凌駕救災 花蓮的荒謬治理學

2025/10/17 05:30

◎ 墨客

在災難最嚴峻的時刻，災民迫切需要的不是道貌岸然誦經，而是有效的指揮。花蓮縣長徐榛蔚身居「總指揮官」，理應鎮守災區、統合資源、安撫民心。但她卻選擇「修行之路」，在災後猶有失蹤者的關鍵時刻，她跑去參加法會。當災民焦急等待消息、救難隊在瓦礫堆中掙扎時，縣長的首要行程卻是「祈福」。

這不是第一次，也絕非個案。花蓮的治理邏輯，早已陷入宗教偏差化的政治迷信。

依教育部規定，學校須定期對學生進行交通安全宣導。然而縣府的做法卻令人啼笑皆非，他們不是改善號誌、設立安全島，而是「邀請法師到台九線、台十一線易肇事路口降妖除魔」。當科學方法被神秘儀式取代，當公部門把公共安全交給法會處理，這不只是迷信，更是一種治理的逃避。

在花蓮，傅徐體制下的支持者寧信妖魔作祟，也不肯正視體制失靈。最令人痛心的是，這樣的氣氛並非自然形成，而是被政治權力長期操弄出來。傅崐萁面臨罷免時去點「六柱光明柱」求庇佑，縣府官員遇到難題就請法師來「處理」，派出所破不了案也邀宗教人士入駐，這樣的「宗教進駐化」，不只是荒唐，更反映出地方治理的扭曲。當信仰被用來取代責任、掩飾無能，信仰本身也被侮辱了。

佛經有言：「千年暗室，一燈即明。」但在花蓮官場，「光明燈」早已成為裝飾。當災區仍黑暗無光、災民仍無家可歸，這些「六柱光明燈」照亮的，不是花蓮的未來，而是政治人物的舞台。今日的花蓮，不缺信仰，缺的是理性；不缺法會，缺的是作為。我們不反對宗教，但反對藉宗教之名掩飾懶政與推諉。當公部門把祈禱當作政績，當「點燈」取代「救人」，那不只是行政怠惰，更是對人民的侮辱。花蓮不需要更多光明燈，需要的是願意面對黑暗、點亮理性的領導者。

（作者是國中教師）

