自由廣場》烏山頭水庫水質好端端的／籲無良政客勿摧殘台南優質稻米

◎ 廖進興

烏山頭水庫設置水面型光電系統，遭部分人士無端質疑光電板會污染水源。身為烏山頭水庫灌溉區的農民，我很清楚，水質的好壞從稻米的品質就能看出來，沒有好的水質，就不可能有好的稻米。

過去這兩年，我們烏山頭水庫灌溉區的稻米持續出口日本。去年九月外銷二千四百公噸，今年六月再出口五百公噸；近日，六甲區的「八田穗越」（八田米）更成功打入日本山口縣的連鎖超市品牌，並深受當地消費者喜愛。這些亮眼的外銷數據，直接打臉那些質疑烏山頭水庫水質有問題的人。

外銷日本的農產品必須通過層層嚴格把關，從檢疫、農藥殘留，到各項安全標準，皆無一絲寬容空間。任何一項不合格，就會被擋在國門外，連進倉的機會都沒有。以稻米為例，即使所有檢驗項目都符合標準，仍須進行長達一週的封櫃燻蒸，以徹底滅除米蟲等害蟲風險。完成這道嚴謹程序，稻米才能裝船出口日本。這一連串的繁複檢驗與防護流程，就是為了讓日本消費者吃得安心，正因如此，台灣米打入日本市場更顯得難能可貴。

如今，卻有人不顧科學事實，刻意炒作「光電板污染水質」的謠言。農業部多次明確說明，光電板清洗僅能使用清水，且已證實烏山頭水庫的水質未受影響，但仍有人刻意曲解。這些人援引水庫水樣中檢出「陰離子界面活性劑」的數據亂做文章，卻忽略關鍵事實：檢驗結果僅為微量且遠低於標準值。

根據資料，該成分普遍存在於環境中，其來源包括藻類、水生植物代謝物及有機物分解所產生的天然物質，微量檢出並非代表污染。卻仍有立委一再「跳針」質詢，硬要農業部去檢測這些物質究竟是天然產生還是人工製造，殊不知陰離子界面活性劑在離子狀態下根本無法區分來源。這樣的質詢毫無科學根據，更讓人啼笑皆非。

筆者認為，水庫設置光電板的議題應理性討論，並以科學為依據。數據既已證明烏山頭水庫的水質未受影響，那些為反對而反對、為政治操作而質疑的言論，就應停止政治炒作。若讓這種謠言持續在媒體與網路流傳，不僅誤導國內輿論，更可能影響國際消費者對台南稻米的信心。

台南稻米能成功打入日本市場，絕非偶然的幸運，而是來自農民長年的辛勤耕耘與嚴格把關。呼籲各界應拿出理性與科學態度，不要讓毫無根據的政治口水與偏見，摧毀我們一粒粒用心栽種、象徵榮耀與未來的稻米。

（作者是台南後壁區稻農）

