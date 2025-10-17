自由電子報
自由廣場》抖音洗腦長大的青少幼年

2025/10/17 05:30

◎ 陳啟濃

太陽花世代成長於李登輝陳水扁執政時期，對於台灣意識有深刻的教育，以及對台灣和中國的國家認同區隔，態度比較明確，所以用「天然獨」來彰顯他們的政治立場。

但隨著網路發達，加上中國刻意用手機APP的政治滲透，台灣十八歲以下的青少年，對於中國產生錯誤的認識，甚至對中共可能發動對台灣武力的侵犯，已逐漸失去防衛心，以為不可能發生。

最近加拿大廣播公司（CBC）記者來台灣，在街頭隨機採訪了青少年和大學生，卻得到意想不到的結果，年輕人不再那麼相信中國會構成危險，抖音的使用者居然大都認為台灣政府應為兩岸局勢緊張負責。而抖音使用者親中的比例，也遠遠高過於沒有使用抖音者。對中國的認識，與「天然獨」世代已截然不同。

歐美國家多嚴格禁止兒童與青少年使用抖音，台灣明明遭受中國威脅最嚴重，迄今卻未從法令上禁止未成年使用抖音。而目前許多父母對在學子女手機網路使用，都採取開放自由的態度，許多父母但求子女別來煩人，而放任幼童使用手機。台灣許多孩童從小就在抖音短影音的餵養下成長，形成「抖音世代」，且先不談因而產生認知情緒問題，更要命的是中國有計畫的對台灣青少年進行政治洗腦，正如加拿大廣播公司所調查揭露出的，養成無視中國威脅的想法，政治態度隨著中國洗腦的方向走的殘酷後果。

毒品對人體有害，可以用法律禁止，販毒吸毒都有罪刑。抖音對兒童青少年造成的成長危害已有很多研究報告，更何況中國藉著抖音進行對台灣下一代有計畫長期性的政治滲透，造成台灣年輕世代對中國不切實際的幻想，失去了守護國家安全的堅定意念。不禁抖音，以後除了沒有「天然獨」，中共不必靠武力，我們的下一代對中國的天真幻想，終將會把台灣民主推進去中共的專制鐵籠裡。

（作者是資深教育工作者）

