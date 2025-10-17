自由廣場》溫水燉煮一整個世代的小青蛙／抖音世代敵我不分的國安危機

◎ 林志翰

加拿大廣播公司（CBC）的一篇專欄，指出台灣年輕世代面對中國威脅的麻木與天真。一名女大生竟以香港為例，認為即使被中國統治，言論自由也「不是該擔心的事」。而TikTok使用者親中比例遠高於非使用者，且更傾向將台海緊張的責任歸咎於台灣政府。

這場戰爭的武器，威力凌駕飛彈大砲，正是我們手機螢幕上那名為「TikTok」的數位特洛伊木馬。美國、印度等全球主要國家，基於國安考慮，已對這個源自中國的社群平台祭出禁令或強制出售令時，他們看見其母公司受制於中國共產黨，無法擺脫《國家情報法》的緊箍咒。他們恐懼的，是數據被回傳、演算法被操控，進而達成認知作戰與意識形態滲透的險惡目的。

全世界都在全力防堵這帖數位鴉片時，唯獨身處威脅最前線的台灣，卻有相當多年輕人正大口吸食，渾然不覺。演算法的餵養，創造了一個精心設計的平行時空。在這個時空裡，中國的軍事威脅被淡化為「同胞間的誤會」，台灣的民主防衛被扭曲為「對抗的挑釁」。傾中網紅們則扮演著「流量變現」的掮客，他們將複雜的地緣政治簡化為娛樂化的短影音，用看似中立、實則包藏禍心的「兩邊都有錯」、「和平最重要」等話術，將毒藥裹上糖衣，一點一滴地麻痺年輕世代的敵我意識。

這種「敵我誤判」的根源，來自於一個世代的「幸福詛咒」。這一代台灣年輕人，出生在一個已經民主化、經濟繁榮的時代。他們不曾經歷「保密防諜」的肅殺，也未曾感受白色恐怖的窒息。年輕人不滿現況，卻無視中國目前的慘狀，只看見抖音下被美化的中國。

他們不知道，自己能在西門町街頭自由地接受外媒採訪，批評政府、暢談未來，正是建立在無數前輩用血汗守護下來的主權與民主之上。他們誤以為香港「被接管」後依然歌舞昇平，卻看不見遭到《國安法》噤聲的媒體、被監禁的民運人士及被迫流亡的年輕靈魂。被侵略者自己解除思想武裝，正是中國認知作戰最樂見的成果。

當洪水已然淹沒田地，我們需要的不只是更多的沙包，而是從源頭鞏固堤防。強化台灣意識，是教育、是文化、是歷史的深耕。我們的教育體系，是否完整且深刻地告訴了下一代，台灣是如何從威權走向民主。這片土地的自由空氣，是用多少人的犧牲換來的。

喚醒被演算法豢養的世代，重建以價值為本的台灣認同，是政府與各機關刻不容緩的使命。

（作者是國中數學老師）

