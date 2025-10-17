自由電子報
評論 > 言論 > 社論

社論》誰不樂見打造「台灣之盾」

2025/10/17 05:30

賴總統提出「台灣之盾」，很清楚是提升自我防衛之舉。卻有在野人士顛倒黑白，稱軍費提高是挑釁中國。（資料照）賴總統提出「台灣之盾」，很清楚是提升自我防衛之舉。卻有在野人士顛倒黑白，稱軍費提高是挑釁中國。（資料照）

賴清德總統上週發表國慶演說，強調會透過新的國防預算，要加速打造「台灣之盾」，建構台灣分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統。對於這項強化自我防衛之舉，美國國務院表示，強烈支持台灣透過改革和承諾增加軍事開支，來強化國防與嚇阻力。國防部長顧立雄進一步說明，年底提出特別預算中，會有一部分為用於購置相關多層次反彈道飛彈、反制無人機系統。從我方說法看到，中國對台軍事威脅，除已然頻密發生的灰帶行動外，國內外專家現在也關注，解放軍一旦展開攻擊行動，侵略初期的「彈海」飽和攻擊下，國軍能否捍衛我國領空並維繫作戰能力，擋下第一擊，已屬重中之重。

台灣長期以「防衛固守」因應軍事威脅。但隨著解放軍裝備的演進，我們要有相應的反制作為。國防部剛發表的國防白皮書，強調面對混合式威脅，國軍將以「多域拒止、韌性防衛」為整備方向，而更著重回擊的嚇阻力道。不光僅停留在傳統上反登陸的思維，另因應中共大量發展無人機等無人載具裝備，所謂不對稱作戰型態，已無關軍事實力大小國家，即便軍事強權，同樣視為攻擊利器而大舉應用，我們必須加速腳步發展。此外，中共九三閱兵所展示如「遠火」等戰術飛彈，火力全域覆蓋台灣，且因成本低而易龐大生產。這使我們反彈系統需更多精進，避免戰力分散、拉高攔截成本等問題。賴總統要打造「台灣之盾」，正是把配屬各自反彈裝置例如雷達系統等，進行整合，建構符合作戰防衛需求的新世代防空網。軍事專家並認為，我們如能嚴密防空系統，抵銷對岸的飛彈威脅，將能降低中共發動軍事突襲的誘因。

「台灣之盾」屬於守勢作為，但中國政府慣性回應是為反對而反對，狂批賴總統是「戰爭製造者」，還反控是渲染中國威脅，鼓噪「民主對抗威權」，加劇台海緊張局勢，加重台灣民眾負擔。北京這些老掉牙的陳腔濫調，不令人意外。何況賴政府所為，與民主友盟同步，並受肯定，中共當然更加反對。然而，我們的在野黨，似乎也與中共說詞相近。現正進行的國民黨主席選舉，候選人也對總統的說法進行批評。部分候選人並抨擊政府此舉耗費預算，且國防預算未來朝佔GDP百分之五提高，只會讓台灣經濟凋零，其他建設都不用做，「絕對不會同意這件事」。由於這項軍事投資計畫未來還需要透過特別預算案方式通過立法院審議，以目前朝小野大的國會席次結構看，屆時必有激烈攻防，變數頗大。

賴總統盼能推進國安法案與國防預算，現正面臨在野可能抵制的難題。藍白兩黨嘴巴都說支持國防，卻採取不合理且涉及違憲方式，扭曲政府預算結構，反而導致國防弱化問題。例如賴政府自今年四月起為軍人加薪，提升志願役勤務加給，以及戰鬥部隊加給，作戰部隊的基層官士兵，每月領取的加給最高將多增加一萬二千元。但在野又刻意加碼，通過爭議法案要再加薪，支出增加每年高達三百億元。討好特定階層，卻不必承擔任何執政責任，在野此舉不是監督，而是干預施政。藍營立委稱，未來軍費若占GDP百分之五，排擠更多教育、經濟以及社福等預算，賴政府因而不願編列軍人加薪、提高退休警消退休金等預算。在野方面故意把軍警消的待遇，與軍費攀升之間，將兩者進行對立。這些部門是執行國安與安全事務的重要核心，在野釋放被政府「忽視」謠言，動機惡劣。加上軍費提高也會用於對美軍購，配合裡應外合的「疑美論」，進一步製造政府內部對立、社會分裂、乃至分化與友盟國家的合作關係。

賴總統提出「台灣之盾」，很清楚是提升自我防衛之舉。卻有在野人士顛倒黑白，稱軍費提高是挑釁中國。若這種謬論能成立，難道說家中裝鐵窗是挑釁小偷嗎？加強社區保全是在挑釁匪徒嗎？不願承擔強化自身的防衛實力，一味要求友盟出兵馳援，或反過來稱台灣只是他國棋子，不必惹北京不高興。這類典型自我放棄論，與投降無異。現有國民黨主席候選人控訴遭境外勢力打擊，或因選戰告急，但也道出北京謀台，是無孔不入且涵蓋朝野政黨。但這幾位競逐黨魁者，明知中共介選，卻不願意面對真實的威脅，以為喊喊兩岸一中與反台獨，附和北京論調，投其所好就能保台海無事。遏止中共介選需強化國安法制。同樣，具嚇阻實力才能確保真正和平。朝野團結，共同支持提升國防力量，會是更有力的「台灣之盾」。

