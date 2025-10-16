新聞線上》憲法法庭不應陷入死局

記者陳杉榮

憲法法庭因為藍白兩黨兩度封殺賴清德所提大法官人選，加上藍白修改憲法訴訟法，增列需有十位大法官才能評議的門檻，癱瘓至今，嚴重衝擊憲政運作，並損害人權之確保。面對外界關切，楊惠欽、蔡宗珍、朱富美三位大法官發表聲明，強調大法官有遵守憲訴法的義務，引發法界群起批判。

或許蔡宗珍等三位大法官太畏懼立法院了，只看到憲訴法，疏忽了憲政格局和邏輯推理，以至於把自己綁住了都不知道。事實上，呂太郎、陳忠五、尤伯祥和謝銘洋等四位大法官早就認為，若憲訴法規定導致大法官行使職權被封鎖或阻礙，大法官即不應受拘束。

簡單來說，造成憲法法庭癱瘓，有政治、法律和憲法三個問題。首先是政治問題。立法院藍白兩黨憑藉多數席次，兩度否決賴清德兩次提名的七位大法官人選，這是政治問題。至於賴清德提名前是否進行政黨協商，提名姚立明出任司法院副院長是否酬庸，朱立倫、傅崐萁、柯文哲和黃國昌是否惡意，都是政治問題，交給選民評斷，和現有八位大法官沒有關係。

其次，法律問題。去年藍白兩黨為報復憲法法庭判決「立法院職權行使法修正案」和刑法增訂「藐視國會罪」多數條文違憲後，藍委翁曉玲提案修改憲法訴訟法，增訂必須有十位大法官才能作出評議的門檻，意在癱瘓憲法法庭的運作，民進黨行政和立法部門都認定為違憲，並聲請大法官解釋中，顯見這部法律出現重大問題。

第三、憲法問題。大法官如何進行釋憲案評議，憲法並未作出任何門檻的規定。中華民國憲法第七十九條規定，「司法院設大法官若干人」。後來憲法增修條文第五條規定，「司法院設大法官十五人」。立法院當初制定憲訴法，為表尊重權力分立，尊重大法官的職權，並未規定評議人數門檻，翁曉玲在評議門檻上玩弄法律，大法官豈能就範！

立法院要通過什麼法律，不關大法官的事，但法律有違憲疑義，憲法法庭要出面仲裁，哪有大法官遵守違憲法律這回事！大法官負有憲法忠誠義務，必須恪遵憲法，守護憲法秩序。藍白兩黨既然不給大法官法定十五個名額，八位大法官不妨重新思考，作為憲法守護者，不僅不應該受制於政黨間的政治鬥爭，更不應被違憲法律束縛手腳，而應挺身維護憲政秩序。否則藍綠繼續惡搞，違憲法律一再滋生，台灣的自由憲政體制將遭到摧毀。

